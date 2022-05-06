Partnerinin spermini çalan kadına 6 ay hapis cezası

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir 'hırsızlık' olayı yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadının gizlice partnerinin spermini çaldığı ve hamile kaldığı ortaya çıkınca mahkeme harekete geçti.

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Almanya’da bir kadın, partneriyle birlikte olduğu sırada prezervatifine delik açarak spermini çalmaktan suçlu bulundu. Hamile kalmak için böyle bir yöntem izlediği belirtilen kadın, altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Bielefeld kentindeki bölge mahkemesi, kadının birliktelik yaşadığı partnerine karşı ‘duygusal his’lere sahip olduğunu belirtirken, yapılan hareketin erkeğin doğum kontrol bariyerini yok etmesini içerdiğini vurguladı.

Çiftin 2021 yılından beri görüştüğü kadının defalarca hamile kalma girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu açıklandı.

HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkeme, ismi açıklanmayan kadının daha sonra partnerine hamile olduğuna dair bir mesaj gönderdiğini ve spermlerini çaldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Bu durum üzerine kadının partnerinin harekete geçtiği ve kadın hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Alman Deutsche Welle gazetesinin haberine göre, mahkeme, kadını neyle suçlayacağından emin olmazken, Yargıç Astrid Salewski, ‘Bugün burada hukuk tarihini yazdık’ dedi.

Kadının başlangıçta ‘tecavüz’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ancak daha sonra olayın ‘cinsel saldırı’ olarak adlandırıldığı öğrenildi. Yargıç Salewski, “Prezervatifler, adamın bilgisi veya rızası olmadan kullanılamaz hale getirildi.” dedi.

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