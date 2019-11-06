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Plansız taşınma öğrenci ve hastaları mağdur ediyor
Plansız taşınma öğrenci ve hastaları mağdur ediyor
5.8’lik depremin ardından boşaltılan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için henüz yer tahsisi yapılamaması öğrencileri olduğu kadar hastaları da mağdur ediyor
Yaşam 6 Kasım 2019 - 06:10

İstanbul'da yaşanan son depremin ardından, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Çapa'daki binası hasar görmüş ve öğrencilerin eylemi sonucu boşaltılmıştı. Fakülte, geçici olarak üniversitenin Beyazıt'taki Merkez Kampüsü'ne taşınırken, öğretim üyelerinin odaları ise Rektörlük binasına alındı. Öğrencilerin klinik eğitim puanlarını tamamlamaları ve yarım kalan hasta tedavilerini yapabilmeleri için geçici olarak Merkez Kampüs'ün Mediko Sosyal Merkezi binasında oda açıldı.

Yarım kalan hasta tedavileri için Vezneciler'deki kampüste 6 hasta koltuğu yer alıyor.

Ancak yeni hasta alımı yok ve öğretim üyeleri diş tedavisi yapamıyor. Hastalara röntgen dahi çekemediklerini söyleyen öğretim üyeleri, plansız bir tahliye yapıldığını hastaların ve öğrencilerin mağdur edildiğini belirtti. 900'ü aşkın öğrencinin eğitim aldığı fakültede 4'üncü ve 5'inci sınıfların klinik uygulama ile hasta bakarak puan aldıklarını belirten bölüm başkanlarına; fakültenin inşaatı devam eden Biyomühendislik binasına taşınacağını, binanın ise mart ya da nisan ayında bitirileceği bilgisi verildi. Hande ZEYREK / SÖZCÜ

Öğrenciler, depremde hasar gören binalara girmek istemedikleri için eylem yapmıştı.

Son güncelleme: 06:25 - 06.11.2019
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