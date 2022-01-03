RTÜK, Maske Kimsin Sen? programı hakkında inceleme başlatacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli programa 'çocukların korunması özelinde' inceleme başlatılacağını duyurdu.

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Sunuculuğunu Tansel Öngel’in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü’nün yaptığı yarışma programı 1 Ocak 2022’de yayına girmişti.

Programda ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte stüdyodaki seyirciler ve ekran başındaki izleyiciler, verilen ipuçlarıyla yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.

Programa, kullanılan maskelerin çocukları olumsuz etkilediğine ilişkin tepkiler geldi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.

Uslu, “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” ifadelerini kullandı.