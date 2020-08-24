Şahika Ercümen ilk kitabını tanıttı

Ülkemizi dünya çapında temsil eden ve kazandığı başarılarla göğsümüzü kabartan 35 yaşındaki Şahika Ercümen, sosyal medya hesabından yazdığı ilk kitabı paylaştı ve yaşadığı heyecanı takipçilerine aktardı.

Çocukların denizi daha fazla sevmesini sağlayabilmek adına Deniz Kızı ve Delfi adlı çocuk kitabı yazan Şahika Ercümen hislerini şu ifadelerle satırlara döktü:

*İlk kitabımın tarif edilemez heyecanını sizinle paylaşmak istiyorum Deniz Kızı ve Delfi tüm kitapevlerinde ve online kitapçılarda…

*Çocukken sualtı dünyasını keşfetmek en büyük hayallerimden biriydi. Acaba bir yunusla yüzmek nasıl bir şeydi? Yada denizkızları gerçek miydi?

*Denizde geçirilen onca güzel ‘an' dan sonra, benim gibi mavi tutkunu meraklı ruhlara, biraz sualtı dünyasını, içinde barındırdığı sıra dışı canlıları ve yaşadıkları birtakım maceraları anlatmak istedim.

*Dilerim bu kitap pek çok çocuğa maviyi korumak için ilham verir. Derin maviden sevgilerle…