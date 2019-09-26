Evinde çiçek yetiştirmeyi sevenler çiçeklerinde yaşanan olumsuz bir durumda üzülürken çiçekleri tekrar nasıl eski haline getiririm diye çözüm yolu arayabilirler. Çiçekler bulundukları ortama renk katar ve evin enerjisini değiştirirler. Yıpranan çiçekler bazı karışıklarla yeniden canlandırılabilir. Peki, salon çiçeklerini canlandıran karışım nasıl yapılır?

Domatesten maydanoza limondan rengarenk çiçeklere hepsi balkonlarda veya evin bir köşesinde yer alırlar. Her birini yetiştirmek ayrı bir zevk ve mutluluk verir. Çiçek yetiştiricileri bir kere bu işe başladı mı mutlaka gerisi gelir. Toprakla uğraşmak insanı rahatlatırken yetişen bitkileri görünce ayrı bir duygu yaşatır insana. Yetiştirdiğiniz sebzeleri taptaze dalından koparıp ister kahvaltılarda ister yemeklerinizde yemeniz mümkün. Salon çiçekleriniz ise adeta sizin eseriniz gibi evinizde yer alır. Bazen çiçekler solabilir dalları kuruyabilir. Bu durumun canınızı sıkmasına izin asla izin vermeyin. Elbette salon çiçeklerini canlandırmanın da bir yöntemi var. Çok sevdiğiniz orkidenizden evinize neşe katan menekşelerinizde yaşanan değişimler elbette zamanı geldiğinde yaşanacaktır. Bazen çiçeğin bulunduğu ortamın yanlışlığı bazen toprağın minerallerini kaybetmesinden kaynaklanan bu durumu ortadan nasıl kaldırabiliriz diye düşünüyorsanız işte salon çiçeklerini canlandırma yöntemleri nelerdir. Tüm merak ettikleriniz haberin devamında…

ÇİÇEKLERİ CANLANDIRAN KARIŞIMLAR NELERDİR?

SEBZE SUYU İLE ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA

Haşladığınız sebze suyunu asla dökmeyin. Sebze sularını yemeklerinize ilave edebilir aynı zamanda bu sularla salon çiçeklerinizi canlandırabilirsiniz. Pişirdiğiniz sebze suyunu oda sıcaklığına geldiğinde bitkilerinize dökün. Sebze suyu bitkilerinizi canlandıracak ve büyümelerini sağlayacaktır.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYU İLE ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA

Haşladığınız yumurtaların suyunu israf etmektense bu suları soğuduğunda çiçeklerinize dökebilirsiniz. Yumurta kabukları yüksek miktarda kalsiyum ve çeşitli vitamin ve mineraller barındırır. Bu pratik yöntem ile çiçeklerinizin canlanmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise yumurta kabukları ile çiçekleriniz canlandırmak olabilir. Yumurta kabuklarını küçük parçalar haline getirin ve toprağınıza karıştırın.

YOSUN İLE ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA

Tatile gittiğinizde eliniz boş dönmeyin. Yosun toplayarak çiçeklerinizin adeta coşmasını sağlayın. Topladığınız yosunu suyun içerisinde 1-2 ay kadar bekleterek tuzundan arındırın. Daha sonra yosunları toprağınıza karıştırın ve sonuç olarak çiçeklerinizdeki mükemmel değişimlerin mutluluğunu yaşayın.