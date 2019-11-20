‘Sözde rafting yapılacaktı, şimdi kağıttan kayık yüzmez!’

TBMM’de bugün 13 termik santrale 'baca filtresi takmadan' 2.5 yıl daha çalışması tartışmaları devam ederken, Giresun'da Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatlarının Pazarsuyu Deresi’nde oluşturduğu kirlilik büyük tepki çekti. Bulancak ilçesinin önemli su kaynaklarından biri olan ve 2 yıl önce rafting parkuru yapılması planlanan derede, balıklar ölmeye ve ağaçlar kurumaya başladı. Yöre halkı CİMER başta olmak yetkili kurumları şikayet yağmuruna tuttu.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi, 2 yıl önce Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından Bulancak ve Kovalık Belediyelerinin katkılarıyla 30 kilometrelik rafting parkuru yapılarak rafting merkezi yapılacaktı. İlçenin önemli su kaynaklarından biri olan dereye, devam eden HES inşaatından çimento karıştı. Ne olduysa ondan sonra oldu.

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ

Bölgedeki HES inşaatlarında kullanılan çimento Pazarsuyu Deresi'ne karışırken derede balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Griye dönen derenin görüntüsü vatandaşları isyan ettirdi. Yöre halkı çimentonun, bölgenin yüksek kesimlerinde yapımı devam eden HES inşaatından dereye karıştığını iddia ederek CİMER başta olmak üzere her kuruma şikayet etti. Bulancak ve Piraziz ilçelerinin içme suyununda karşılandığı Pazarsuyu deresinin kurtulmasını isteyen yöre halkı sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

“ŞİMDİ KAĞITTAN KAYIK YAPSALAR YÜZMEZ”

Evinin dere kenarında olduğunu söyleyen Emrah Dik, bölgede 3’ü inşaat halinde olmak üzere toplam 8 HES bulunduğunu belirterek, “8 tane HES var. 3 tanesi inşaat aşamasında. Evimin 1 kilometre üst kısmında ve 1 km alt kısmında 2 HES bulunuyor.

Son bir aydır derede yaşanan kirlik nedeniyle şimşir ağaçları kurumaya başladı. Balıklar ölüyor. Derenin kenarında yaşayan diğer canlılar da zarar görüyor. HES’ler burada doğayı katlediyor. İnsan sağlığı da tehlike altında. 2 yıl önce bu suyu içiyor ve bu derede yüzüyorduk. Belediye başkanı burada rafting yapılacağını söylemişti. Şimdi kağıttan kayık yapsalar yüzmez. Çünkü derenin suyu da azaldı. Bu kirlilik denize kadar ulaştı” diye konuştu.

“EVLERİMİZE SU BU DEREDEN GELİYOR”

Pazarsuyu deresinin Bulancak ve Piraziz ilçelerinin içme suyu ihtiyacını da karşıladığını dile getiren Dik, “Pazarsuyu deresi ile ilgili acil önlem alınmalı. Yetkililer bir an önce gerekli girişimleri yapmalı ve su kaynağını, bu derede yaşayan canlıları tehdit eden bu durum acilen ortadan kaldırılmalı” diye konuştu.