Suyun faydaları nelerdir? Suyun besin değerleri ve vücuda yararları…

Su vücudumuzun temel bir bileşenidir ve vücudun hemen hemen tüm ana organ sistemlerinin korunmasında hayati bir rol oynar. İnsan vücudunun ağırlıkça 2/3'ü sudur. Bu dünyadaki en bol miktarda bulunan bileşiktir. Tüm canlı formlarının metabolik aktiviteleri için su gereklidir. Vücudumuzda hayati bir rol oynar ve onsuz varlığımızı sürdürmek imkansızdır. Şimdi, suyun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

İçme suyunun en önemli sağlık yararları arasında enerji seviyelerinin korunması, vücut ısısı, metabolizma ve solunum yer alır. Kabızlık, mide ekşimesi, migren, gastrit, ülser, böbrek taşı, kardiyovasküler bozukluklar, romatoid artrit, sırt ağrıları ve osteoporozun önlenmesinde yardımcı olur. Hamile kadınlar ve emziren anneler için aşırı miktarda gereklidir. Aynı zamanda böbrek fonksiyonu ve cilt bakımında önemli roller oynar. Suyun sağlık yararlarından bazılarını haberimizde sizler için derledik… Suyun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

SUYUN FAYDALARI

Fiziksel performansı artırır

Dehidrasyon yorgunluğa, motivasyonun azalmasına ve ruh hali değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle, yeterli miktarda su tüketimi, egzersiz yaparken ve vücudunuzun genel fiziksel performansını artırmak ve enerji seviyelerini iyileştirmek için çok önemlidir.

Baş ağrısını önler

Yeterli derecede su içmek, ruh halinizi iyileştirmeye, belleği arttırmaya, baş ağrılarının sıklığını azaltmaya ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Kilo vermeye katkıda bulunur

Suyun sadece kalorisi sıfır değildir; metabolizmanızı artırabilir (istirahat ederken yakacağınız kalori miktarı) ve susuzluğunuzu giderebilir. Yemeklerden önce su içmek iştahınızı azaltabilir ve gün içinde daha az kalori tüketmenize yardımcı olabilir.

Böbrek taşlarını uzak tutmaya yardımcı olur

Böbrek taşları, böbreklerinizin içinde oluşan sert mineral ve tuz birikintileridir. Dehidrasyon böbrek taşı gelişme riskinizi artırır. Daha fazla su içmek, böbreklerden daha fazla sıvının geçmesine ve aksi durumda kristalleşmeye ve birikintiler oluşturabilecek mineral birikimine neden olur.

Kabızlığı giderir

Su sindirim sistemimizin düzgün çalışmasını destekleyen ana bileşenlerden biridir. Düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmede ve dışkıdan geçmekte zorlanmayı önlemede yardımcı olur. Karbonatlı suyun kabızlığı önlemede en olumlu etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.

Osteoporozu önler

Yapılan bir araştırmaya göre, yeterli miktarda su içen bireyler de osteoporoz ve kalça kırığı riskleri azalmaktadır.

Kötü nefesle mücadele eder

Ağız kokusu, dilinizin, dişlerin ve diş etlerinin yivlerine yerleşen bakterilerden kaynaklanır. Bu bakteri birikimi, uçucu kükürt bileşikleri adı verilen kötü kokulu şeylere neden olur. İçme suyu, bu bakterilerin yıkanmasına yardımcı olur ve ağzınızda kötü kokulu bileşiklerin birikmesini önler. Bu yüzden bol su için ve nefesini taze tutun!

Cildi gençleştirir

Su cildinizi nemlendirirek, taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Su kırışıklıkları giderir bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı tedavidir.

SUYUN BESİN DEĞERLERİ

100 g suda aşağıdakiler bulunur:

Su: 99.98 g

Enerji: 0 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0 mg

Magnezyum: 2 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 0 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini: 0 mg

Folat, DFE: 0 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg