Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir?

Tahin, omega-3 ve omega-6'nın yanı sıra iyi miktarda protein, potasyum, manganez, kalsiyum, demir, sodyum ve diyet lifi gibi faydalı yağ asitleri bakımından zengindir. İçeriğinde bulundurduğu birçok mineral sayesinde vücudumuzun bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur. Şimdi tahinin sağlık açısından faydalarından bazılarına daha yakından bakalım...

Kuzey Afrika, Yunan, İran, Türk ve Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde edilir. Tahin, size birçok sağlık yararı sağlayan harika bir besindir. Karaciğer detoksifikasyonuna, sağlıklı kas tonusunun ve cildin korunmasına ve aneminin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca gıdaların sindirilmesini kolaylaştıran yüksek miktarda alkali mineral içerdiğinden kilo kaybına yardımcı olur. Tahin, vücudunuzu formda ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olacak önemli besinleri sağlamanın basit ama harika bir yoludur. Peki, Tahinin faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

TAHİNİN FAYDALARI

Tahinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Beyni güçlendirir

Tahin sağlıklı omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile doludur. Bu yağ asitleri vücuttaki sinir dokularının gelişimini artırır ve bu da beynin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olurlar. Omega 3 tüketildiğinde düşünme ve hafıza artar. Manganez sinir ve beyin fonksiyonlarını da arttırır.

Kalp sağlığını korur

Araştırmaya göre, omega-3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalığın tedavisinde de yardımcı olur.

Antioksidanlar sağlar

Tahiniden aldığınız en önemli minerallerden biri bakırdır. Bakır, ağrıyı hafifletme ve şişliği azaltma yeteneği ile tanınır. Romatoid artrit semptomlarının tedavisinde etkili anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca astım hastalarında hava yollarının genişlemesine yardımcı olur. Astımlı hastalar, semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan magnezyum içerdiğinden tahini rahatça tüketebilirler.

Bağışıklık sistemini destekler

Tahinin dört önemli besin maddesine sahiptir: Demir, selenyum, çinko ve bakır. Bunlar bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu desteği sağlar.

Kemik mineral yoğunluğu

Bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi çeşitli mineral profilleriyle, tahin kemik yoğunluğunu artırmaya ve osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir.