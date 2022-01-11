Tarkan’dan ‘Enes Kara’ tepkisi: Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürüsü…

Şarkıcı Tarkan, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan, "Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde" dedi.

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Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, video mesajının yanı sıra WhatsApp mesajlarıyla da yaşadığı bunalımı ve intihar edeceğini paylaşmış.

“BAĞNAZ VE YOBAZ ZİHNİYETLERİN SÖMÜRÜLERİ…”

Şarkıcı Tarkan, Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

* Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

* Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde.

* Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun.

* Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir.

* Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi.

* Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir.

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