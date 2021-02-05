Tartışmalı “Çay bardağı” ortaya çıktı

Rize’de, Çay Çarşısı inşaatı tartışmalara ve Sayıştay raporuna rağmen hızla devam ediyor.

AKP'li Rize Belediyesi, 2016 yılında meclis Kararı ile 10 bin 45 metrekarelik sahil dolgu alanının amacı dışında kullanılmamak üzere çay çarşısı yapımı için Rize Ticaret Borsasına tahsisine karar verdi. 2020 yılı Ocak ayında ihalesi yapılan ve toplam maliyeti 19.5 milyon lira olan projenin yüzde 75'ini yani 14 milyon 649 bin lirasını DOKAP'ın (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) karşılanacağı belirtildi.

DOKAP hakkında Sayıştay hazırlanan 2019 yılı denetim raporunda, “Belediye tasarrufuna bırakılan sahil dolgu alanına yapılacak olan “Çay Çarşısı Güdümlü Projesine” ait arazinin Rize Ticaret Borsasına tahsisine ait işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı düşünülmektedir” denildi.





1 YILDA YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

Rapora rağmen inşaat hız kesmedi. 2015 yılında üzerinde çalışma yaptıkları projeyi 2019 yılında başlayan ihale süreci ile başlattıklarını ve 2020 yılının Ocak ayında ise ilk kazmayı vurduklarını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 1 yılda projenin yüzde 70'inin tamamlandığını dile getirdi.

Erdoğan “Bu proje üzerinde 2015-2016 yıllarında çalışmaya başladık. 2019 yılında projemizin ihalesini yaptık, 2020 yılının Ocak ayında da ilk kazmayı vurduk. Yaklaşık 1 yıllık bir zaman geçti. Geldiğimiz noktada da projenin yüzde 70'lik bölümü tamamlandı. Bardak kısmında son kata gelindi. Dış cephe giydirmesi var. Diğer dükkan alanlarında, kafeterya alanında, değirmen alanında ve çevre düzenlemesi konularında da yüzde 80'lerdeyiz.Temmuz ayında inşallah faaliyete geçireceğiz.” diye konuştu.



29 METRELİK İNCE BELLİ

29 metre yüksekliğinde olacak olan ince belli çay bardağı figürünün içerisinde çay satış dükkanları ve müze olacak. Çayın topraktan bardağa kadar olan bütün süreci gösterilecek.