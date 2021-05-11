‘Tatile gidiyoruz’ dedi, eşine sürpriz yaptı

Datça’da yaşayan İpek Koca’ya 2013’te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Burada 6 yıl tedavi gören Koca’nın hastalığı ilerleyince doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi.

Emin Koca, diyalize giren eşine böbreğini bağışlama kararı aldı. Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa’daki özel bir hastaneye gönderen Emin Koca, nakil için olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Emin Koca, eşini Bursa’ya götürmek için plan yaptı.

Koca, eşi İpek’e Bursa’ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü kente geldi. Otele gideceklerini ifade eden Koca, eşi İpek’i özel hastaneye götürerek sürpriz yaptı. Cuma günü yapılan operasyonla Emin Koca’nın böbreği, eşine nakledildi.

“ONUN HAKKINI ÖDEYEMEM”

Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca, “6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Eşim bana sürpriz yaptı. ‘Tatile gidiyoruz’ diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı” dedi.

“OTELİ SORDUĞUNDA HASTANEYİ GÖSTERDİM”

Yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini vurgulayan Emin Koca da, “İlaçlarla, kontrollerle, İzmir’e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Daha sonra Bursa’ya gelme kararı aldık. Ameliyat için geldiğimizi söylemedim. Tatil yapacağını söyledim. Bursa’ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim. Hastaneye girdiğimizde hâlâ inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Bu mutluluk parayla, malla, mülkle ölçülemez. Öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım” diye konuştu. (DHA)