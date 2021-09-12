Toprağa ve zeytine saygı benim olmazsa olmazım

İtalyan tarzı üretimi kendi topraklarında uygulamaya başlayan Zingal “Toprağa ve zeytine saygı ile yaklaşım olmazsa olmazım” deyip işe koyuldu.

Hande ZEYREK

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Oya Zingal; Almanya'da doğdu, üniversiteyi Türkiye'de okudu. 2008 yılından bu yana Kuveyt merkezli bir şirkette CEO olarak görev yapan Zingal, 2017'de kurduğu “Olivoyage (Zeytin Yolculuğu)” ile çocukluk hayali olan zeytinyağı üretimine başladı.

Zingal, Olivoyage Zeytinyağları'nın temelini Çanakkale Geyikli'de atmaya karar verdi. İtalyan tarzı üretimi kendi topraklarında uygulamaya başlayan Zingal “Toprağa ve zeytine saygı ile yaklaşım olmazsa olmazım” deyip işe koyuldu.

Zeytinyağı üretim aşamasını anlatan Zingal, “Doğanın ritmine uyumlanarak yürütülen bir üretim süreci var. Tek tek elle toplanan zeytinler, sıkıma götürülüyor. Sıkılan ürün ışık almayan özel tanklarda muhafaza ediliyor. Bu sayede zeytinlerin eşsiz tadı ve kokusu olduğu gibi korunuyor. Bilindiği gibi, 27 derece üstü ısıtılarak üretim yapılan zeytinyağı, aslında antioksidan özelliğini yitirir. Isı yükseldikçe mahsulden alınan yağın oranı artar fakat kalitesi düşer. Biz nicelikten ziyade niteliğe odaklanıldığımız için erken hasat ve soğuk sıkım yöntemleri kullanılıyoruz. Zeytinliklerde hiçbir kimyasal ilaçlama yapılmıyor. Elle hasat edilen zeytinler İtalya'dan gelen son teknolojik makinelerle el değmeden organik üretime uygun olarak hazırlanıyor. Üretim süreci içerisinde ve sonrasında herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor.“

Kadın kooperatiflerine hep destek, tam destek

Zingal'in çalıştığı grubun yemek fabrikasında kadın kooperatiflerini destekleyen bir uygulamaya da imza attıldı. Seçilen ürün etrafında sıra dışı bir menü oluşturuluyor. Menüdeki ana ürün, kadın kooperatiflerinden temin edilip kadın üreticilere destek sağlanıyor.