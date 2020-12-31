TTB’den sanatçılara sağlıkçılar için moral çağrısı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Covid-19 salgını sürecinde ön saflarda mücadele ederken, bir yandan da çalışma koşulları, sözlü ve fiziki saldırılarla morali bozulan sağlık çalışanları için, sanatçılardan moral desteği istedi. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan çağrıda sanatçılar, şairler ve yazarlardan sağlık çalışanlarına ses olması istendi.

ZORLU BİR YIL GERİDE BIRAKILIYOR

TTB'nin sosyal medya hesabından “Sanatçılara, şairlere, yazarlara” başlığı ile yaptığı çağrıda şöyle denildi; “Çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılbaşı gecesi pandemi yorgunu sağlık çalışanları için bir şarkınızla, sözünüzle, enstrümanınızla, sesinizle soluk olsanız, #SağlıkÇalışanınaSesOl’sanız ne güzel olur.”