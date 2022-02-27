Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Fethi Bey anıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ilçeye ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için vefatının 108'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesini adını veren Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 108’inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Törene Muğla milletvekilleri ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı.

Şehit Fethi Bey’in isminin verildiği parkta düzenlenen törende, Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, “İsimsiz kahramanlarla havacılık tarihinde güzel çalışmalar yapılıyor. Milli Muharip uçağımızın da yapım çalışmaları inşallah tamamlanacak. Böylelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘İstikbal göklerdedir' ilkesi gerçekleşmiş olacak. Şehit Fethi Bey'in uçağının adı Milli Dayanışma uçağı idi. Bugünlerde ülkemizin menfaati doğrultunda birbirimizle kucaklaşma büyük önem kazandı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Şehit Fethi Bey'in yolculuğunu adı milli dayanışma yolculuğu olduğunu, bu kutsal yolda şehit olduğunu kaydetti. Şehit Fethi Bey’in havacılık tarihinde gece uçuşunu da ilk yapan pilot olduğunu belirten gürün, “Aynı zamanda o dönemde uçaktan bomba atmıştır. Tahsili ve yaptıklarıyla ülkemize çok büyük katkılar yapmış örnek olmuştur. Fethiyeliler de Meğri ismini değiştirmiş ve şehidimizin ismine sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alim Karaca ise Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in isminin şehrin adıyla gönüllerde yaşatıldığını vurguladı. Ülkenin şehit kanlarıyla sulandığını dile getiren Karaca, “Bugün hala ülke güvenliği için şehit düşen asker polislerimiz cansız bedenlerini kucaklayarak toprağa veriyoruz. Geçmişten günümüze tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları Türk bayrağı ve Fethi Bey’in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri uçuş yaptı ve Türk Hava Kurumu'na ait model uçakla gösteri yapıldı.

Törene, Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, askeri erkan, şehit ve gaziler katıldı.