Uğur Dündar ve Müjdat Gezen’e Roman Dostu Ödülü

Kadim dostlar Uğur Dündar ve Müjdat Gezen İzmir’de Roman mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlar Dündar ve Gezen’i davul, zurna, alkışlarla karşıladı, “Roman Dostu Ödülü” takdim etti. Dündar, “Ezilenlerin ödülleri çok değerlidir” derken, ismi İzmir’de bir sokağa verilmesi düşünülen Gezen, “Adımı Roman mahallesine verirlerse çok mutlu olurum” dedi.

Gökmen ULU

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Usta Gazeteci Uğur Dündar ile Usta Sanatçı Müjdat Gezen İzmir'in Konak İlçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlara ziyarette bulundu. Dündar ziyarete gazeteci arkadaşı Atilla Köprülüoğlu, Gezen de kızı Elif Gezen ile birlikte gitti. Dündar ve Gezen'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Roman Milletvekili Özcan Purçu da eşlik etti. Romanlar iki kadim dostu davullar, zurnalar, alkışlarla karşıladı.

Müjdat Gezen, Roman müzik topluluğuna darbuka ile katıldı. Gezen'in darbuka çaldığı dakikalarda coşku doruğa çıktı. Gezen ve Dündar, “İlle de Roman olsun” şarkısına mahalleliyle birlikte söyledi.

Büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Gezen ve Dündar duygusal anlar yaşadı. Roman Medya Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından Uğur Dündar'a “Roman Dostu Gazeteci”, Müjdat Gezen'e de “Roman Dostu Sanatçı” ödülleri takdim edildi. Plaketlerde, Dündar ve Gezen'in meslek hayatları boyunca hak, adalet ve özgürlükler adına yapmış oldukları örnek çalışmalar ve Roman toplumuna vermiş oldukları destekler nedeni ile ödüle değer görüldükleri ifade edildi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Müjdat Gezen yıllarca bizi yaşadı, bizi dillendirdi. Türkiye'ye Romanların güzelliğini, iyi niyetini gösterdi. Üzerimizde çok emeği vardır. Uğur Dündar adaletli, dürüst gazeteciliği ve insan hakları savunuculuğuyla her zaman bizim yanımızda oldu. Onlara borcumuz var. Mahallemizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk” dedi.

Unutulmaz bir gün yaşadığını ve duyduğu mutluluğu dile getiren Uğur Dündar, “Ezilenlerin ödülleri çok değerlidir” dedi. Dündar, Müjdat Gezen'in uzun yıllar canlandırdığı “Roman Darbukatör Baryam” tiplemesine vurgu yaptı, halkın gönlünde taht kurduğunu belirtti. Dündar, Müjdat Gezen'in bu tiplemeyi ilk kez 1970'li yıllarda TRT'de yapmış olduğu programda canlandırdığını hatırlattı ve daha sonra “Darbukatör Baryam” karakterinin efsane olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ile sohbet eden, özellikle müzisyenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle duygulanan Müjdat Gezen, “Ben daha önce de Dünya Roman Günü'nde Kahramanlar Mahallesi'ne ziyarete gitmiş, 30 tane darbuka dağıtmıştım. Çok güzeldi… Kasımpaşa'daki Roman arkadaşlarımla da dostluğumu sürdürüyorum. Tepecik'teki Tenekeli Mahalle'ye gittiğimde de hem onlar mutlu oldu hem ben mutlu oldum” diye konuştu. Gezen, “İzmir'de bir sokağa isminin verileceği duyumu hakkında “Eğer adımı bir sokağa verecekler ise Roman mahallesinde verilmesinden çok mutlu olurum” dedi.