UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kızılırmak Deltasında çıkan yangında kundaklama şüphesi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde önceki gün çıkan yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü, hayvanların doğal yaşam alanları da etkilendi. Avukat Melike Özman, çıkan yangınla ilgili "Bu tesadüf mü? Nisan ayında deltanın statüsü değişiyor, delta otel ve konut inşa edilebilir bir hale geliyor, Eylül ayında deltada yangın çıkıyor" dedi.

Samsun’un 19 Mayıs Mayıs ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde Salı günü çıkan yangın 8 saatlik yoğun mücadelenin ardından söndürülmüştü. Yangında 2 bin dönümlük alan zarar görmüş, bir çok canlı da telef olmuştu. Yangın nedeniyle hayvanların doğal yaşam alanları da etkilendi.

10 YIL SONRA DÜZELEBİLİR

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, söz konusu yangında 2 bin dönümlük arazide büyük bir tahribat meydana geldiğini belirterek, “Bölgede habitat da epeyce deforme oldu. Karınca, kaplumbağa, fare, yılan, kertenkele gibi birçok hayvan telef oldu. Ceylan, çakal ve tilki de var ama onlardan telef olan henüz tespit edilemedi. Bu tahribat 10 yıl içerisinde düzelecek. Kuş Cenneti diye tabir ettiğimiz alanın bir bölümü yandı. Galeriç Ormanları diye tapuda gözüken 2 bin dönümünde tahribat var. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. Alanda araştırmalar hala devam ediyor” dedi.

“KUNDAKLAMA OLABİLİR” İDDİASI

Çevreci kimliği ile de tanınan Avukat Melika Özman, yangının tesadüf olmayabileceğini belirterek, şunları söyledi:

* Bu tesadüf mü? Nisan ayında deltanın statüsü değişiyor, delta otel ve konut inşa edilebilir bir hale geliyor, Eylül ayında deltada yangın çıkıyor. Deltada statü değişikliği yapıldı. ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak bir alan ayrıldı. Bunun dışındaki alanlara ilişkin tasarruf Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bırakıldı. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Bakanlık bir bölgeyi kontrollü kullanım alanı olarak tanımladı.

* Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri). Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri ve benzeri). İşte böyle! Ve şimdi bölgede hiç görülmemiş bir yangın çıkıyor. Üstelik iki ayrı noktadan başladığı söyleniyor. İster misiniz şimdi buraya, yangının olduğu bölgeye TOKİ binalar yapsın ya da orada denize nazır bir otel yükselsin!