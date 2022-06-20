Ünlü plajda cinsel ilişki adayı ayağa kaldırdı: Hapis cezası gündemde

Endonezya'nın cazibe merkezi Bali'de sahilde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerinin ortaya çıkması öfkeye yol açtı. Polis, adada turistleri ararken, ikilinin hapis cezası alması da gündemde.

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Endonezya’nın turistik bölgelerinden Bali, plajda seks yaparken görüntülenen turistleri konuşuyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çoğunluğu Müslümanların yaşadığı toplumda tepkilere yol açarken, polisler, yerli olmadıkları belirtilen çifti bulmak için harekete geçti.

Bali’deki bir plajda meydana gelen olayda çift, çevresindeki bakışlara aldırmadan devam etti, bölgedekiler o anları görüntüledi.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis harekete geçerken, çiftin kimliğini tespit edebilmek için de soruşturma başlatıldı. Olayın hangi plajda olduğuyla ilgili bilgi paylaşılmazken bölgenin, İngiliz, Avustralyalı ve Amerikalı tatilciler arasında popüler olduğu aktarıldı.

Mengwi Emniyet Müdürü Kompol I Nyoman Darsana, “Videonun Pererenan sahilinde gerçekleştiğine dair iddialar vardı, ancak sanırım yanlış plaj. Araştırmalarımız sürüyor”dedi.

Emniyet Müdürü Kompol, gece sahilde devriye gezen sahil güvenliğiyle koordineli çalıştıklarını ve teşhirci çift hakkında bir ipucu bulmak için yakındaki köylerden yerel yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Bali’de yaşayanlar çoğunlukla Hindu olsa da Müslümanların çoğunlukta olduğu Endonezya yasalarına uymak zorunda. Bali’de kamuya açık alanlarda bu tarz eylemlerin cezası iki yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılıyor. Ayrıca ülkede pornografi üretmenin cezası da 15 yıla kadar hapis olabiliyor.

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