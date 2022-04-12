Uzaya boru kebabı göndermeye çalıştılar

Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, 30 kişilik bir grupla hazırlattığı helyum balonuyla uzaya 'boru kebabı' göndermeyi denedi. Kebap yüklü balon, 3 saatlik uçuşun ardından Hatay'da denize düştü.

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Kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını ’12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’nde uzaya göndermek için harekete geçti. Girişimci İdris Albayrak ile tanışan Aydın, fikrini paylaştı.

30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.

“YOLCULUĞU 3 SAAT SÜRDÜ”

3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti.

Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp şehre geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu aktardı. (DHA)