Yunus balıklarının Ortaköy Sahili’ndeki muhteşem dansı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle sosyal hayat kısıtlanırken, İstanbul boğaz trafiği de durma noktasına geldi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin sakinleşmesini fırsat bilen yunus balıklarının Ortaköy Sahili’ne kadar gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Yunusların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasında adeta dans ettiği o muhteşem anlar ise izleyenleri mest etti. Yunusları kıyıda gören vatandaşlar ise o eşsiz güzelliği cep telefonlarına kaydetti. İHA