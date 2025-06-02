Beşiktaş ligde son maçını ciddiye almıştı. Sezonu kazanarak kapatmak istiyordu. Bodrum FK geçen hafta küme düştükten sonra bu olayın üzüntüsünü yaşıyordu.

Oyunun hemen başında üstün lük konuk takıma geçmişti. Ayağa tek paslar, iki kanat savunmanın iyi hücuma çıkışları ve rahatsız edilmediği zaman iyi bir oyun aklı olan Joao Mario’nun ince pas düşüncesi ile gol arayışları başlamıştı. Muçi çok istekli gözüktü ama sezon bitmişti... Bu oyununu geçen maçlarda gösterse takımı adına olumlu işler olurdu.

Maçın ilk yarısında genç Mustafa iki gol attı. O da son maçta ilk gollerini atıyordu. En azından güven kazanma oldu attığı goller. Gedson Fernandes’in kafa ile attığı gol öncesi duran top çalışması sonucu getirdi. Masuaku, Paulista’nın kafasına çok iyi top atmış ve o da kafayla Gedson’u görmüştü. Estetik bir gol izlemiştik.

İkinci yarı yaz aylarında oynanan hazırlık maçlarına dönmüştü oyun. Artık tatil zamanıydı. Beşiktaş yine topa hükmeden taraftı. Hücum organizasyonları daha azdı ama oyun Bodrum FK yarı sahasında oynanıyordu. Bireysel girişimler fazlaydı Beşiktaş’ta.

Gedson Fernandes bu maçın iyileri sıralamasında bir numarayı hak etmişti. Penaltıyı çok iyi aldı. Joao Mario golü atmıştı.

4-0’lık sonuç, Beşiktaş’ı iyice rahatlatırken, Solskjaer oyuncu değişikliklerine ağırlık verdi. Semih oyuna giren isimlerdendi. Tam onun istediği gibi zayıf bir savunma vardı karşısında ama durgunluğu yine devam ettiği için etkili olamadı. Bu önlenemez düşüşün finali umarım onun adına kötü olmaz.

Arroyo için de aynı düşüncelere sahibim. Farkı açmış, önde oynayan bir takımın içinde yer aldığı zaman çok daha fazla etkili olması gerekiyor. Beşiktaş için kâbus gibi geçen bir sezondu ve iyi bitmedi