İlk maçta sağlanan skor avantajını iyi kullandı Fenerbahçe. Oyunun temposunu belirleme, iyi tek paslar ve Kante ile Guendouzi’nin kontrol ettiği orta saha ile zorlanmayan bir takım izledik ilk devre. Sturm Graz risk alması gerektiğini biliyordu ama saha içinde bunu tempolu şekilde denemek onları üzebilirdi. Kerem ve Talisca ile gol şansı da yakalamış fakat değerlendirememişti Fenerbahçe. Greenwood maçın ilk devresinde şaşırtıcı derecede etkisiz kaldı. Asensio’nun oyun içinde güçsüz gözüktüğü ikili mücadeleler dikkat çekti. İlk devrenin son bölümlerinde Fenerbahçe’nin gereksiz geriye yaslanması, Sturm Graz’ın daha baskılı oynamasına neden olmuştu. Archie Brown atağa çıkmayı çok seven bir oyuncu. Dün akşam hücum yönünü iyi kullandı. Talisca’ya hazırladığı pozisyon sonrası kazanılan penaltının oluşumunda önemli rol oynadı. İlk maçın en çalışkan ismi olan Kerem, dün akşamki maçta da yine çok efor sarf etti. Gol yollarında istediği vuruşları yine yapamadı. Sezona çok iyi giriş yapan isimlerden biri şüphesiz Mert Günok. Deneyimi ve konsantrasyonu ile savunmasını rahatlatıyor. Önemli olan bu konuda istikrarlı olması. Şimdi Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için final gibi iki maç kaldı.