2002 yılından bu yana tam 24 yıldır iktidarda olmak, AKP’nin başarısından çok CHP’nin başarısızlığıdır! Memleketin hali malûm. Her yanı fukaralık sardı. Ekonomi bir türlü dikiş tutmuyor. Ülkede yoksulluk sınırı 116 bin lirayı geçti. Toplumumuzun yaklaşık üçte ikisi yoksul! Ayda 116 bin lira kazanan kaç aile var ki? Yalnız ekonomide değil, hukukta, adalette, eğitimde, özgürlüklerde de geriye gittik. 24 yıllık bir iktidar için bunlara “Başarı” denilebilir mi? AKP, buna rağmen halkın oylarını almaya devam etti. Neden? Karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği kötü muhalefet yapan bir “ana muhalefet partisi” vardı da ondan... Özgür Özel’in Genel Başkanlığı sırasında CHP toparlandı, “halkın umudu” haline geldi ama bu defa yargı yoluyla parti ikiye bölündü. Butlan Başkan Kılıçdaroğlu, kendisini yeniden koltuğa oturtan Saray’a şükranlarını sunmak için olsa gerek, AKP ağzıyla konuşmaya, partide ne kadar Atatürkçü, yurtsever siyasetçi varsa “Arınıyoruz” bahanesiyle onları kapı dışarı etmeye başladı. ★★★ Böyle sisli, bulanık bir ortamda Özgür Özel’in 90 milletvekili arkadaşıyla birlikte kurduğu YENİ PARTİ halkın umudu oldu ama... Yapılan hatalar devam ederse YENİ Parti de CHP gibi iktidarın değirmenine su taşımaktan başka bir iş yapamayacak! Genel Başkan Özgür Özel’in, daha ilk sınavında iktidarın tuzağına düşerek teröristlere af getiren “Çerçeve Yasa”ya EVET demesi yurtseverler arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. YENİ Parti halkın güvenini devam ettirmek istiyorsa, hiçbir zaman “HAVET”çi olmamalı, hiçbir konuda hem “Hayır” hem “Evet” dememeli. Bizim millet kaypaklığı sevmez! YENİ Parti, çok acemice bu hatayı işledi! Özgür Özel dahil 35 milletvekili (iktidarın istediği gibi) “EVET” derken, 54 milletvekili milletle birlikte hareket edip “HAYIR” diyerek çok doğru yaptı. “Eğer ‘hayır’ deseydim barışa karşı çıkmakla suçlanacaktım” diye çekingen davranan Özgür Özel, aslında iktidarın oyununa düşmüş oldu, çıkarılan yasada onlara meşruiyet sağladı. “HAYIR” oyu veren YENİ Partili 54 milletvekili barışa karşı mı çıktı yani? Hayır! Onlar iktidarın tuzağına düşmediler! ★★★ Tüm bunları neden hatırlattım? Özgür Özel ilk sınavında hayal kırıklığı yaratmasına rağmen hâlâ halkın umudu... Mitinglerinde büyük destek görüyor. Çünkü ağır yaşam şartları altında ezilen milyonlar onun bu kötü düzeni değiştirip kendilerini kurtarmasını bekliyor. Özgür Özel’in artık her adımını dikkatli atması, her sözünü daha dikkatli söylemesi gerekiyor. İktidar ağlarını örmeye devam eden AKP’nin gündeminde şimdi “Yeni Anayasa” var! Amaç apaçık belli! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en az bir dönem daha (hatta bazı AKP’lilerin dile getirdiği gibi ÖMÜR BOYU) iktidarda kalmasının önünü açmak istiyorlar... “Çerçeve Yasa” bu yolda ilk adımdı. “Evet” diyenler barışa evet dediklerini zannederek bu düzenin devamına “Evet” demiş oldular. Özgür Özel’in artık “Hata yaparak umutları yıkmak” gibi bir lüksü yok! Sarı-lâciverte ne oldu? Pazar gecesi Fenerbahçe’nin 2-0 galibiyetiyle biten Samsunspor maçını TV’de izleyen okurlarımdan bazıları “Fenerbahçe formasının renkleri mi değişti? O güzelim ‘Sarı-Lacivert’ rengi bırakıp neden ‘Lacivert-beyaz’ formalarla oynadılar? Maçı seyrederken Fenerbahçe değil, Kasımpaşa oynuyor hissine kapıldık” mealinde mesajlar gönderdiler. Bazı okurlarım da “Bu ‘beyaz-lâcivert’ formayı hangi sivri akıllı düşündüyse aklına turp suyu sıkayım!” diye tepki gösterdi. Bir kısım okur da “Biz ‘sarı-lâcivert’ renklere âşığız. Bu renkleri değiştirip zevkimizin içine etmesinler!” dedi. Fenerbahçe formasını “Beyaz-Lacivert” yapan Fenerbahçe yöneticilerinin haberi olsun! GÜNÜN SÖZÜ Bazılarının iyiliği bir avcının kuşlara yem atması gibidir!