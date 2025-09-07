Uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil eden takımlarımız, hangi branşta olursa olsun finale yükseldiğinde, nazarımda şampiyondur.

2010 FIBA Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ABD’ye kaybedip gümüş madalya alan millilerimiz, geçen yıl UEFA Gençlik Ligi'nde finalde Barcelona’ya mağlup olan Trabzonspor U19 takımımız, halkın gönlünde de şampiyondu.

Milli takım ve kulüpler düzeyinde onlarca örnek verebilirim.

TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYORLAR

Filenin Sultanları Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazmaya devam ediyor.

Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselen kızlarımız, geriye düştüğü maçta Japonya’yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Gelin önce final yolculuğunu kısaca hatırlayalım.

Millilerimiz, Kanada, İspanya ve Bulgaristan’ın yer aldığı grup maçlarını rakiplerine set bile vermeden 9 puanla lider tamamladı.

Ay-Yıldızlılarımız, final turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 mağlup etti.

Yarı finali memleketim Kars’ta annemle birlikte izledik.

Kızlar sahaya yüreklerini koyarken, milyonlarca yurttaşımız gibi biz de dualarımızla destek olduk millilerimize.

İtiraf edeyim, ‘4. sette 24-21 geriye düştüğümüzde’, maçın 5. sete kalacağını düşündüm.

Ancak kızlarımız o kadar inançlıydı ki, tokat gibi cevap verdiler benim gibi düşünenlere.

Böyle üst düzey turnuvalarda rakiplerin birbirinden güçlü olduğunu da hesaba katarsak kolay değil buradan maçı çevirmek.

İTALYA BİZE TERS GELSE DE…

İtalya kadın voleybolunda söz sahibi bir ülke.

Dünya Şampiyonası’nda 3. kez final oynayacaklar.

2002’de Şampiyon oldular, 2018’de ise finalde kaybettiler.

3 kez Avrupa şampiyonu olup 3 kez de finalde kaybettiler.

İtalyanların olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda bize karşı net üstünlüğü göze çarpsa da bugün oynanacak maç onlar için de kolay olmayacak.

HEM FİLENİN HEM DE GÖNÜLLERİN SULTANLARI

Bugün sonuç ne olursa olsun, Filenin Sultanları, Türk Halkının gönlünde çoktan şampiyon olmuştur.

Sizler yalnızca filenin değil gönüllerin de sultanısınız.

Sahada her şeyini ortaya koyan millilerimize, teknik heyete, Türkiye Voleybol Federasyonu’na, voleybola yatırım yapan spor kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ardı arkası kesilmeyen zamlarla, vergilerle beli bükülen halkımıza, bir nebze moral oluyor millilerimizin kazandığı zaferler.

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez finalde. Rakip güçlü olsa da bizim de moralimiz ve umudumuz yüksek.

2025 Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam, yoluna gümbür gümbür devam ediyor.

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçını kazandı.

Bu akşam Konya’da İspanya’yı ağırlayacağız.

İşimiz zor ancak bir zafer de Konya’dan gelirse tadından yenmez.

Spordaki başarıların, ülkenin yönetimine, adaletine, eğitimine, ekonomisine de sirayet etmesi dileğiyle…