Sevgili okurlarım, Türkiye’de bugüne kadar hiçbir biçimde tanık olmadığımız olaylar zinciri sürüp gidiyor. Aslında daha işin başlangıç aşamalarını yaşıyoruz.Esas gürültü patırtı henüz ortaya çıkmadı. Bekleyin, göreceksiniz daha neler olacak neler!Burada açıkça söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti böyle bir olaylar zincirine darbe dönemlerinde bile tanık olmadı.Karşımızda bir iktidar var...Bunlar devlet gücünü 23 yıl önce ele geçirdiler. İlk birkaç yıl şansları yaver gitti, dünyadaki ekonomik koşullar onların lehine çalıştı, vaziyeti bu yolla idare ettiler. Bu süreçte dünyadaki ekonomik koşulların da yardımıyla bazı olumlu işler yaptılar.Burada duble yollar önemliydi.Memleketin dört bir yanında hızlı bir tempoyla işe girişip duble yolları yapmaya başladılar.Bu, halkımız için çok önemliydi.Ancak bunlar yapılırken bütün işleri kendi adamlarına vermeye başladılar. İşin maliyetleri giderek arttı... Çünkü yolsuzluklar artık açıkça ortaya çıkmaya başlamıştı.* * * Bütün bunlar olurken dünya liderimiz her gün kürsülere çıkıp nutuk atıyordu...Türkiye artık bir dünya lideri olmuştu...Böyle yutturmalar, masallar ve hikayeler uydurdular, halka yalanlar söylemeye başladılar.Üstelik artık iyice şımarmışlardı!Sağa sola posta koyuyor, bir sürü ülkeye Mehmetçiği gönderip kendilerince ‘ağırlık’ kazanıyorlardı!Denetim konusunu yok ettiler. Yanlarına aldıkları MHP’nin de desteği ile bütün hırsızlıklara, yolsuzluklara hiç utanmadan yol verdiler.Üstelik son yerel seçimlerde hezimete uğradılar, gerçek anlamda çöktüler.‘AB’ye girebilmek’ gibi bir hayalleri vardı. Uzun yıllar boyunca Türk Milletini bu yalanla uyuttular. Şimdi bu konudaki gerçekler açığa çıktı. AB’yi artık unutmak zorunda kaldılar çünkü oraya asla alınmayacağımızı gördüler...Türk Milleti yıllardan beri yabancı büyükelçiliklerin vize kapılarında kuyruğa girerken de hiç utanmadılar, sıkılmadılar.* * * Son yerel seçimlerde çok sayıda belediyeyi ellerinden kaçırdılar. Onlar açısından bakıldığında memlekette bu olmamalıydı! Ama artık iyice şımarmışlardı. Bu ortamda en büyük parti olma gerçeğini CHP’ye kaptırdılar...Peki bu durumda ne yapmalıydı?Karar verdiler, bu belediyelerin başına iş açacaklardı....Hitler neler yaptıysa öyle!1- Önce yargıyı A’dan Z’ye ele geçireceksin...2- Sonra askeriyeyi...3- Sırada medya var. Kendi medyanı kendin yaratacaksın. Beslediğin bu medyayı kendi propagandan doğrultusunda dibine kadar kullanacaksın.Bunlar tamamdır, bitirildi.4- Bir de muhalefete karşı yitirdikleri irili ufaklı çok sayıda belediye ne pahasına olursa olsun, hangi yöntemle olursa olsun CHP’den kesinlikte geri alınacaktır. Bu gibi işlerde hukuk mukuk aranmaz. Kimse unutmasın, günümüz koşullarında en önemli madde budur.* * * Türkiye’de olanları izleyen milyonlarca insanız biz...Ve her şey gözlerimizin önünde oluyor...Açık, net, hiç utanıp sıkılmadan!..Her gün neredeyse bir CHP’li belediye polis ve jandarma tarafından şafak vaktinde basılıyor, başkanlar ve üst düzey ekipleri gözaltına alınıyor. Bunlar günlerce nezarette tutuluyor ve Ekrem İmamoğlu gibi niceleri tutuklanıyor.Son baskın örnekleri İstanbul Adalar, Silivri ve dünkü İzmir Seferihisar.Gerekçe hep aynı:Yolsuzluk, rüşvet!Demek ki son yerel seçimlerde AKP’yi silip süpüren bütün CHP’li ekipler hırsız ve rüşvetçi imiş!Ama işin dahası da var...Bu memlekette aynı zamanda yüzlerce AKP’li belediye var. Özellikle de Trabzon, Samsun, Ordu, Malatya, Konya, Kayseri, Erzurum, Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya gibi büyükşehir belediyeleri...Bunlara son olarak o meşhur dönek kadın Aydın’ı eklemişti.Ne ilginçtir, bunların her biri yüzlerce milyar lirayla oynuyor ama bir tekinde bile bir kuruş yolsuzluk yok, rüşvet yok!Hepsinin ellerini öpüp teşekkür etmek gerek!* * * Belediyeler konusunda birileri kana kan, intikam diye bağırıyor. Üç gün önce Etimesgut’taki yeni havalimanının açılış töreni vardı. Recep Tayyip nutuk atıyordu. O inşaatlarda çok büyük emeği geçen Mansur Yavaş’ı salonun en dibine oturttular. Kamuoyunda Behzat Ç. adıyla bilinen Etimesgut Belediye Başkanı sanatçı Erdal Beşikçioğlu ise hiç çağrılmadı.Şu tabloya bakar mısınız...Neyin intikamıdır bu alınmak istenen!CHP bu belediyeleri silah zoruyla mı aldı?Partinin yargı kararıyla atanmış genel başkanı KK acep nerede?