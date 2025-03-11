Yılmaz Özdil, iki yıl aradan sonra yuvaya döndü. Onun yeri burasıydı... Mutlu olduk.

Yılmaz Özdil gibi yazarların bağımsız ve özgürce yazabileceği ideal gazete SÖZCÜ’dür.

Doğru bildiğini yazmaktan, fincancı katırlarını ürkütmekten çekinmeyen düzgün yazarların Türk basınının yüzde 90’ında yer bulma şansı yoktur. Neden?

Çünkü bugün, ne yazık ki, medyamızın (birkaç istisna hariç) neredeyse tamamına yakını iktidarın kontrolündedir.

“Ülkemizde demokrasi var” diye naralar atılıyor ya... Hikâye!

Özgür medyanın olmadığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

Günümüzde “gerçekçi ve haklı eleştiriler” otoriter bir yapıya bürünen iktidarı kızdırıyor.

O nedenle bizlere başka gazetelerde (yani yandaş medyada) hayat hakkı yok!

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Yılmaz Özdil, bir süre önce ciddi sağlık sorunları yaşadı. Çok şükür ki, geçirdiği kalp krizini atlatıp, kalp damarlarına takılan stentlerle sağlığına kavuştu.

İşte o günlerde hastaneye ilginç bir ziyaret oldu. Uğur Dündar, kadim arkadaşı Müjdat Gezen ile birlikte Yılmaz Özdil’i hasta yatağında ziyaret edip ona şifa diledi.

Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kırgınlık yıllardır devam ediyordu.

Bu ziyaret, iki eski samimi arkadaşın dargınlığını bitirdi. Ortak dostları Müjdat Gezen de mutluluk içinde buna tanıklık yaptı.

Olayı öğrendiğim vakit çok memnun olduğumu söylemeliyim.

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Yılmaz Özdil, SÖZCÜ’de haftanın 3 günü yazacak. Bir gün de SÖZCÜ TV’de program yapacak.

Özdil “Yeniden yazmaya başlamamın sebebi sağlık sorunu... Beklemediğim bir şekilde kalp krizi geçirdim. Çok şükür ki, geri döndüm. Bana ayrılan süre azalmış. Dolayısıyla ‘memleket için, kendini yalnız hisseden vatandaşlar için, eskisinden daha fazla ne yapabiliriz?’ diye düşünüyorsunuz. Bu duyguyla kendime vakit ayırmaktansa, memlekete vakit ayırmaya karar verdim, bu yüzden SÖZCÜ’ye döndüm” diyor.

Aramıza hoş geldin Yılmaz kardeşim... SÖZCÜ ailesi olarak (okurlarımızla birlikte) seni gerçekten çok özlemiştik.

Ülkemizde kadın sorunları faciaya dönüştü!

Günümüzde kadınlarımızın büyük sorunları var. Fakat iktidar bu sorunları çözmeye çalışacağı yerde, tersini yapıyor.

Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların özgürce yürümelerine bile izin verilmedi. Anayasal haklarını kullanıp dertlerini haykırmak isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı!

Bu iktidarın, kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan “İstanbul Sözleşmesi”ni iptal etmesi bile, kadınlara bakış açısını gösteriyor.

Siyasette düzgün bir çizgi izleyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu:

“Kadın meseleleri her zaman vardı ama bu iktidar döneminde maalesef mesele olmanın ötesine geçmiş, kelimenin tam anlamıyla faciaya dönüşmüştür. Kadının gülmesinden bile rahatsız olan bir zihniyet Türkiye’yi yönetmektedir. Kadınlara ‘doğurun’ talimatı verirken ‘yaşayın’ demeyi aklından bile geçirmiyorlar!” diyor.

Dervişoğlu haklıdır. Ne yazık ki, ülkemizde, bir taraftan kadına şiddet ve kadın cinayetleri, diğer taraftan işsizlik ve ekonomik baskılar kadına hayatı cehennem haline getiriyor!

TEBESSÜM

“Ateş ile barut”

Temel, Bodrum tatilinde denizde yüzen genç kıza doğru kulaç atınca kız:

“Yaklaşmayın lütfen! Uzak durun benden!” diye bağırır.

Temel merakla “Neden?” diye sorar. Kız kaşlarını çatarak:

“Ateşle barut bir arada olmaz!” deyince Temel:

“Sen hiç merak etme” der ve ekler:

“Nasıl olsa sudayız. Islak barut patlamaz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Büyüyen devletlerde gelir çok, vergi az olur. Çöken devletlerde ise gelir azalır, vergiler çoğalır!