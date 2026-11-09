İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed dirilip Türkiye’ye gelseydi. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde durup, olanlara baksaydı.

Ne derdi?

Hz. Muhammed; “Ben size Allah’tan ayetler getirdim, siz neler yaptınız” derdi.

Ben size:

“Haram yemeyin” dedim.

Siz: “Devleti ve tamahkarları soydunuz” ve İslam inancının görünür işaretleri; başörtüsü, emanet, kul hakkı, helal kazanç, fetva, dürüstlük, kamu görevi, ümmet bağı, din kardeşliği, adaleti bir yana koydunuz. İslam ahlakının özünü diğer yanda tuttunuz. Siz bu ikisi arasında uçurum yarattınız derdi.

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Ben size; “Emanete ihanet etmeyin” dedim. Siz kamu görevini ve devlet gücünü “şahsi servet edinme” aracı haline getirdiniz. Ben size; “ölçüde, tartıda, bölüşümde hile yapmayın” dedim. Siz paranın, finansın, fonun, faizin, borsanın, siyasetin karmaşık yollarında “hileyi-organize soygunu-silkelemeyi görünmez” kıldınız. Kendinize servet ve gelir transferi yaptınız. Ben size “adil olun-adaletli kalın” dedim.

Siz adaleti esir aldınız.

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Ben size; “komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” dedim. Siz milyonların geçim sıkıntısına sırtınızı döndünüz. Servetinizi milyar ile ölçmeye başladınız. İçinizde Orman Bakan yardımcılığı yapmış birisi; “TERA likit fonuna 100 milyon yatırdım. 100 milyon önemli değil kandırılmış olmayı kendime yakıştıramıyorum” dedi. Bu Orman Bakan Yardımcısı sonradan görme; “100 milyon önemli değil” diyerek 86 milyon nüfuslu Türkiye’de 84 milyon insanı; “ben ne kadar fakir, ne kadar züğürt, ne kadar çulsuz kalmışım” ezikliğine soktu. Ben size; “fakiri-fukarayı-yoksulu-garibi-gurebayı koruyun” dedim. Siz üç-beş kuruş birikimi olan insanları; “fonlara gel paranı çoğalt” diye tamahkarlık (hırslı-aç gözlü) tuzağına düşürüp soydunuz.

Siz ne biçim dindarsınız?

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Ben size “kazancınız helal olsun” dedim. Siz ahlakı hançerleyip imanı yıkarak kendinize servet ve gelir transfer ettiniz. Ben size “gösterişten uzak durun, nefsinizin köpeği olmayın, ihtiyacınız kadar tüketin” dedim. Siz dindar görünmeyi zırh gibi kullandınız ve bu yolla gösteriş tüketimini zirveye çıkardınız. En pahalı otomobillere sizler biner oldunuz. En pahalı evlerde sizler oturur oldunuz. En pahalı saatleri sizler takar oldunuz.

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Saraylar yaptırmayı itibarla eşitleyen de siz oldunuz. Kadınlarımıza başlarını örttürdünüz vicdanınız çıplak kaldı. Pahalı süslü camiler yaptınız, dini yayınları çoğalttınız, fetvalar verdiniz, dilinizden Allah’ın adını düşürmediniz fakat insanlar arasında uçurumu büyüttünüz. Dini tekelinize alıp, insanın insana güvenini yıktınız.

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Bir elinizde tespih tuttunuz diğer elinizle haksız kazanç büyüttünüz. Vakıflar kurup kapısına ayet sözleri astınız. Fakat o vakfın kamuya hesap vermesine sırt döndünüz.

Dinin şeklini aldınız.

Müslümanlığı şekil dini haline getirdiniz. Ben “kardeş olun” dedim. Siz fon kurdunuz ve yoksulun lokmasına göz diktiniz. Güçlünün zayıfı ezdiği düzen yarattınız.

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Ben size “merhametli olun” dedim. Siz zayıfların çaresizliğini fırsata çevirdiniz. Devlet ve adalet gücünü, ele geçirip, kendinize ayrıcalık yaratmaya dönüştürdünüz.

Kendinize bir sorun:

Benim getirdiğim İslam dininin siz şimdi neresindesiniz?

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Başı türbanlı eski Bakan, “fon vurgununa karıştı ve servet edindi” suçlamasıyla hapse konuldu. Diyanet İşleri Vakfı da parasının bir bölümünü fonlara yatırdığını açıkladı. Dindarlığı kimseye bırakmayan iktidar partisi ile bağlantılı abdestinde, namazında yeni yetme

zengin olmuşlardan bazıları da fon vurgunundan tutuklandı. Türkçemize “ahlaksız dindar” diye bir yeni kavram girdi.

Dindarlık ile vurgun!

Türkiye’yi sarsıyor!

Hz. Muhammed dirilip Türkiye’ye gelseydi, olanlara baksaydı, ne derdi?

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Vurun Fatma’ya!

Eski gazeteci ve eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, nefes alsa haber oluyor: “Gazeteci Şamil Tayyar, şunu dedi, bunu dedi, şuna dikkat çekti...” diye TV ekranlarından, haber sitelerinden, gazete sayfalarından Şamil Tayyar parlatılıyor. Önce şu gerçeği bilelim. Bir gazeteci bir siyasi partiye girip politikacılığa soyunursa onun gazeteciliği biter. Şamil Tayyar, gazeteci değil, politikacı. Dün yine Şamil Tayyar’ın; hapse konulan eski AKP milletvekili, eski AKP’li bakan, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve 5 gün öncesine kadar da AKP üyesi Fatma Betül Sayan Kaya için; “Muayene için gittiği hastanede başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu” cümlesi haber oldu. Şamil Tayyar, gazeteci olsaydı; “Fatma Bakan’ın başhekimleri kapıda kendisini karşılamalarını istediği ve hazır olda beklettiği” bilgisini bugüne kadar kendine saklamaz, halktan gizlemez bu hanımın bakan olduğu günlerde yazar, halka duyururdu. Hapse düştü ya! Vurun Fatma’ya! İçişleri Bakanı da Fatma Betül Sayan Kaya hapse düşünce; “sembol isimlerden biriydi, yanına kâr kalmayacak” demiş.