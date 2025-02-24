Avrasya, dünyanın en büyük kıtasıdır.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 75’ini oluşturur.

Dünyanın yer altı ve yer üstü kaynaklarının çoğu Avrasya’da.

★★★

Hitler ve Stalin, “Avrasya’ya hükmeden, dünyaya hükmeder” demişlerdi.

★★★

ABD, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra dünyayı bir dev gibi, rakipsiz bir şekilde kontrol etmek istedi.

“Jeopolitik ihtirasları” doğrultusunda, demokrasi kavramının altını oydu.

★★★

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından, NATO “Açık Kapı Politikası”nı benimsedi.

Sovyet coğrafyasında yer alan ve Varşova Paktı’na bağlı ülkeler, 1999’dan itibaren NATO üyeliğine kabul edildiler.

★★★

1999’da 16 üyesi bulunan NATO’nun ülke sayısı, şimdi 32.

NATO’ya katılan yeni 16 ülke, Sovyet ve Varşova Paktı’nın üyeleriydi.

ABD ve NATO, böylece Rusya’yı batıdan kuşattı.

★★★

“Ukrayna olmadan Rusya, Avrasya’da imparatorluk olamaz” der, Amerikalı ünlü siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski.

Samuel Huntington, “Medeniyetler Çatışması” adlı kitabında, Ukrayna’nın Avrupa ve Rusya medeniyetleri arasında bir çatışma alanı olduğunu belirtir.

★★★

ABD ve İngiltere, “Ukrayna NATO üyesi olacak” söylemleriyle Rusya’yı kışkırttı.

Strateji ve savaş bilgisinden yoksun Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de, ABD’nin seçilmiş vekili oldu.

★★★

24 Şubat 2022...

Rusya Ukrayna’yı işgale başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-ABD ve NATO arasındaki güç mücadelesine dönüştü.

★★★

ABD, “Ukrayna NATO üyesi olacak” dedi.

AB, “Ukrayna AB üyesi olabilir” açıklamaları yaptı.

Vekil Zelenski de, bu söylemlerin heyecanıyla savaşı sürekli tırmandırdı.

★★★

Oysa...

NATO’yu, AB’yi tanıyan herkes, Ukrayna’nın NATO ve AB üyesi olamayacağını biliyordu.

Çünkü, güvenlik yapısında sıkıntı olan, bir bölümü işgal edilmiş bir ülkenin NATO ve AB üyesi olması mümkün değildi.

Zelenski yerine, strateji bilgisi olan; NATO, AB, ABD’yi tanıyan biri olsaydı, bu gerçeği çok iyi bilirdi.

★★★

İmaj çalışmasını da, ABD ve İngiltere yaptı.

Zelenski, savaş kıyafetiyle tüm Batı ülkeleri parlamentolarında bir kahraman gibi alkışlandı.

★★★

Zelenski bir projeydi.

Rolünü iyi oynadı.

Olan Ukrayna’ya oldu...

Geride, altyapısı çökmüş ve parçalanmış bir ülke...

Ve ABD’nin desteğini kestiği, Rusya’yla baş başa kalan bir Zelenski...

★★★

Savaşı, başkasının desteğiyle sürdürme hatası, Zelenski’ye ve Ukrayna’ya çok pahalıya mal oldu.

Tarih ve strateji bilgisinden yoksun olmanın cezasıdır bu...

★★★

Trump öncesi ABD yönetimi, yani Biden, savaşın bitmesini istemedi.

Amacı, Rusya’yı askeri ve ekonomik yönden çökertmekti.

★★★

ABD, Rusya-Ukrayna savaşı sayesinde, silah satışında rekor kırdı.

Rusya’yı çevreleyen Doğu Avrupa ülkelerinde, askeri varlığını artırdı.

★★★

2022’den önce, NATO üyeliği söz konusu bile olmayan İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO üyesi oldular.

★★★

ABD, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla çökeceğini düşündü.

Olmadı.

Putin, daha da çok güçlendi.

★★★

Ve, Trump ABD Başkanı oldu.

Ukrayna savaşını sona erdirme kararlılığını sergiledi.

Rusya-Ukrayna arasında, barış görüşmeleri başladı.

★★★

Trump, Zelenski’ye “sen görüşme masasından uzak dur”, diyor.

Ukrayna’nın imza atacağı anlaşmayı bile, ABD hazırlayacak.

ABD’nin vekili olma yolculuğunun, hüzünlü bir öyküsüdür bu...

★★★

Trump, açıkça tehdit etti:

“Zelenski imza atmayacaksa, seçime gitsin yerine başka biri gelsin.”

Yani, “kendine sığınacak bir ülke bulsun” demek istiyor...

★★★

4-11 Şubat 1945...

İkinci Dünya Savaşı’nın sonu artık belli olmuştur.

ABD Başkanı Roosevelt, Sovyet Rusya lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill Yalta’da toplanırlar.

Yalta, Ukrayna’da Kırım’a bağlı bir sahil kentidir.

Amaç, barışın esaslarının görüşülmesi ve üç ülke arasında paylaşımın yapılmasıydı.

★★★

18 Şubat 2025...

Tarih tekerrürdür derler...

Birinci Yalta Konferansı’ndan 80 yıl sonra...

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da...

ABD ve Rusya heyetleri arasında, Ukrayna savaşını sona erdirme görüşmeleri başladı.

İkinci Yalta Konferansı...

★★★

Trump ve Putin’in, Mayıs 2025’te bir araya gelmesi bekleniyor.

★★★

Suriye, Ukrayna, diğer ülkeler ve Avrupa’nın paylaşımı...

Avrupa’yı sarsacak gelişmeler...

★★★

Ve...

Dünya düzeni değişmiştir artık...

Kurallarla değil, Trump gibi liderlerle belirlenecek yeni bir dünya düzeni...

Baş aktörler; Trump, Putin ve Çin lideri Xi Jinping.

★★★

Türkiye, bunun neresinde derseniz?..

ABD-Rusya görüşmelerinin, Türkiye’de değil de Suudi Arabistan’da yapılmış olması, bu sorunun cevabıdır, derim...