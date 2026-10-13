Bazı illerde CHP ve YENİ Partili belediye başkanlarına bürokrasi farklı gözle bakıyor, onların götürmek istedikleri hizmetler bir şekilde engelleniyor. Bu en çok da okullarda görülüyor. Artık, bazı belediye başkanları yapılanlara karşı sessiz kalmıyor, bu durumu halka şikayet ediyor. Amasya’nın YENİ Partili Belediye Başkanı Turgay Sevindi, bu yıl kitap fuarının ikincisini düzenledi. 40’ı aşkın yazar söyleşi ve panellere katıldı. Hafta içinde 68 bin yurttaş fuarı ziyaret etti, etkinlikleri izledi. Kitap fuarlarına öğrencileri çekmek, onların kitapla, yazarla tanışmalarını sağlamak için kupon desteği veriliyor. Böylece öğrenciler belediyenin desteğiyle istediği kitaba daha ucuz olarak ulaşabiliyor. Böylece, velinin cebinden de kitap için daha az para çıkıyor. PROBLEMİ VAR Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kitap fuarı düzenlediği için mutluydu. Ama, bu sevincine gölge düştü. Tabi şikayeti yalnız kitap fuarına öğrencilerin gönderilmemesi değil, okullara verilen hizmetlerin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiği iddiasıydı. Amasya’da yaşanan olayı Belediye Başkanı Turgay Sevindi, eline mikrofonu alıp şu sözlerle açıkladı: “Görevi bu şehre ve bu şehrin çocuklarına hizmet etmek olan İl Milli Eğitim Müdürü’nün bu şehirle ilgili bir problemi var ama bir türlü çözemedik. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Amasya Kitap Fuarı’na öğrencilerimizin gelmesine engel oldu. Oysa biz çocuklarımızın kitapla, bilgiyle, yazarla buluşması için elimizden geleni yapıyor, fuara gelebilmeleri için ücretsiz ulaşım imkanı da sağlıyoruz. ONLARDAN HESABI SORULDU Okullarımızın eksiklerine destek olduğumuzda, Milli Eğitim Müdürü, ‘Başka kurumlardan bir şey istemeyin bize yazın’ diye resmi yazılar gönderiyor. Ama kendilerine ulaşan dilekçelerin ve taleplerin akıbeti konusunda kamuoyuna açıklama yapmıyor. Okul müdürlüklerinin talebi sümen altında bekletiliyor. Biz okullarımızın, bu şehrin çocuklarının eksiklerini tamamlamak için uğraşıyoruz.” Belediye Başkanı, bir okula gittiğinde, birkaç öğrenci, “Okulumuzun bahçesinde oturacak hiç bank yok. Taşın üzerine oturmak zorunda kalıyoruz” diye yakındı. Ertesi gün, belediye okula bank götürdü. Öğrenciler de, okul yöneticileri de memnun oldu. Ama, Milli Eğitim yetkilileri bu durumdan rahatsız oldu, okul yönetiminden bunun hesabını da sordu. MAKAMINIZA GÜVENMEYİN Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Çocuklarımızın, gençlerimizin topluca kitap fuarına gelmesine Milli Eğitim engel oldu. Üstelik geçen yıl Amasya’daki kitap fuarına çocuklarımızın gelmesine izin verilmezken, aynı tarihte Samsun’da kitap fuarına öğrencilerimizin götürüldüğünü biliyoruz” diyor. Başkan, kurumların farklı etkinliklerine eğitim saatlerinde öğrenciler götürülebilirken kitap fuarı konu olduğunda engeller çıkarıldığını öne sürdü ve iddiasını şöyle sürdürdü: “Bir eğitimcinin kitapla, bilgiyle okumakla ve öğrenmekle ne gibi bir sorunu olabilir? Biz bu şehrin çocukları için bir şeyler yapmaya, onların ufkunu genişletmeye, bilgiye dayalı güçlü bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Peygamberimize gelen ilk vahiy ‘Oku’, Hz. Ali ise ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ demiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır’ diyor. ARTIK YETER Biz böyle bir medeniyetin böyle bir cumhuriyetin çocuklarıyız. O halde artık yeter. Makamınıza güvenip bu şehrin çocuklarının ufkuna set çekmekten vazgeçin. O makam size dokunulmazlık değil sorumluluk verir. O sorumluluk çocuklarımızın önünü açmaktan, onları kitaba ve bilgiye ulaştırmaktan geçer. Okulların tamiri, tadilatına yardımcı oluyorduk. Müdür bey bir şekilde bunlara engel olmaya başladı. Okulların verdiği dilekçelerin hiçbirini bize ulaştırmadı. Okul müdürleri de arada kalıyor. Biz Amasya Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya onların geleceğine yatırım yapmaya ve bilgiyle güçlü bir gelecek kurmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın önüne engel değil kitap koyacağız. Çünkü bizim görevimiz makamları korumak değil çocuklarımızın geleceğini büyütmektir. Çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız okuyacak. Gençlerimiz öğrenecek Amasya’mız kazanacak.” MİLLİ EĞİTİMİN GÖRÜŞÜ Belediye Başkanının bu iddiaları önemli. Konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de sordum. Şunları anlattılar: “Belli saatlerde araç gönderip öğrencileri fuara taşımak istediler ve buna göre planlama yapılmasını istediler. Biz de öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda velinin izniyle, okulların kendi planı doğrultusunda gidebileceklerini söyledik. Yani ‘Göndermiyoruz’ demedik. Nitekim, okullarımız da kendi planları doğrultusunda katıldılar. Biz kimseye ‘Fuara katılmayın’ demedik, bunun takibini de yapmadık. Biz okulların ihtiyaçlarının müdürlüğümüz üzerinden talep edilmesini istiyoruz. İhtiyaçları Milli Eğitim olarak karşılayabileceğimiz durumlara göre takip ediyoruz. Yoksa, belediyenin verdiğini geri gönderin demiyoruz.” Aslında Belediye Başkanı Turgay Sevimli ile İl Milli Eğitim Müdürü, araya kimseyi sokmadan görüşüp sorunu çözmeli. Kendilerinden Amasyalılar da bunu istiyor.