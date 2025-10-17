İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, 1967 yılında memleketi Trabzon’da ilk şirketini kurdu. İnşaat malzemeleri satıyordu. Yalnız Trabzon’da değil, çevre ilçelerdeki müteahhitlere de mal veriyordu. Anavatan Partisi döneminde Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu. İmamoğlu’nun neredeyse 60 yıllık firmasına kayyum atandı. Bu durum açıkçası İmamoğlu’nu yıktığı gibi onu tanıyan, haksızlık yapıldığına inanan hemşerilerinden bazıları AKP üyeliğini sonlandırdı.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının haksız bir biçimde iptal edildiğine inanan, tutuklanmasını doğru bulmayan hemşerilerinden de bu duruma tepki gösterip AKP üyeliğinden sadece memleketi Trabzon’da çok sayıda kişi üyelikten çıktı.

İLÇE BAŞKANININ MESAJI

Trabzon’da bırakın partinin üye sayısını artırmayı, sürekli kan kaybetmesi AKP Genel merkezini rahatsız etti. Trabzon’daki bu erime Trabzon’un tek merkez ilçesi olan 330 bin nüfuslu Ortahisar’ın AKP İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu’nun, WhatsApp mesajında şöyle ortaya konuldu:

“Kıymetli dava arkadaşlarım, teşkilat çalışmalarının en önemli kısmı olan üye kaydı çalışmasında Türkiye’de sondan ikinci sıradayız. Çalışmalarda bizim ne yaptığımızdan çok, Ankara’nın ne gördüğü önemli. Bu manada karnemiz çok zayıf ve yaklaşık 10 aydır gece gündüz demeden koşturup her kapıyı çalan tüm gönüllere dokunan bir yönetim olarak emeğimiz çöpe gitmek üzeredir.

Lütfen iki gününüzü ayırıp sayı hedefi olmadan ne kadar yapabiliyorsak üye kaydı yapmalıyız. Ben her zaman, her koşulda sizlerin yanındayım. Lütfen biraz zaman ayırıp etrafımızdaki dost ve akrabalarımızdan veya davamıza gönül vermiş ailelerin aynı evde yaşayan diğer fertlerine ulaşarak üye kaydı seferberliğine yardımcı olalım.

İl başkanlığının, genel merkezden aldığı uyarı bize, bizim aldığımız uyarı da size yansıyacağından, kenetlenip teşkilatımızı yukarı çıkaralım. Lütfen niye ‘ben’ demeyelim, ‘Lütfen arkadaşım yapsın’ demeyelim. Lütfen davamıza, teşkilatımıza sahip çıkalım.

Cuma günü hepinizi dört gözle partide üye kayıtlarınızı AKBİS’e girmek için heyecanla bekleyeceğim. Allah’a emanet olun.”

CHP İLÇE BAŞKANINA ULAŞTI

AKP Ortahisar İlçe Başkanının yöneticilerine gönderdiği WhatsApp mesajı, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz’a ulaştırıldı. Batmaz, bu açıklamayı öğrenir öğrenmez sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Vekilleri, bakanları, eski bakanlarıyla birlikte 25 yıllık sözde AKP Trabzon hâkimiyeti sona gelmiş. Atanmış ilçe başkanı Seyit Hisoğlu Bey, üye kaydında Türkiye’de sondan ikinci olmanın telaşıyla, il başkanlığından aldığı uyarıyı kendine, kendi de örgütüne yansıtacakmış; düştüğü aciz durumdan kurtulmak için sağa sola, ‘Bize sahip çıkın, üye sayımızı yükseltelim’ diye yalvar yakar olmuş.

Sayın Başkan, zorla kamu görevlilerini üye yapmıyor musunuz, sizden iş isteyenleri önce partiye üye olmaya zorlayamıyor musunuz? Farkına varın artık: Deniz bitti, yol bitti.

Eşi-dostu cuma gününe kadar AKBİS’e girmeye boşuna çağırmayın. Yoksullaştırdığınız, umudunu söndürdüğünüz, işsiz ve güçsüz bıraktığınız bu vatandaşın kapısına boşuna gitmeyin, size artık ekmek yok.

Bu arada bu bilgiler sizin çevrenizden, yönetiminizden ulu orta, kamuya açık alanlarda konuşuluyor. Her yerden haber alıyoruz... Hele sizin yönetimden, vah ki vah!”

AKP’Lİ BAŞKAN UYARDI: DİKKATLİ OLALIM

Gönderdiği mesajın, CHP İlçe Başkanına ulaştırılması, AKP İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nu üzmüş olacak ki, o da arkadaşlarına bu kez şu mesajı gönderdi:

“Sevgili arkadaşlar, maalesef bizim özelde konuştuğunuz konular, sokakta konuşulmaktadır. Öncelikle toplantıda daha dikkatli olalım. Maalesef verecek cevap bulamıyoruz. Önceden vereceğimiz en güzel cevap üye kayıt atağı yapıp üye sayımızı artırmaktır.

Güncel konular için dertleşmek üzere bu akşam toplantımızı yapmak üzere ilçe binamızda buluşuyoruz. Geçen hafta toplantımız yok demiştik ama acil durum geliştiği için eksiksiz toplanalım. 18:00 da toplanıyoruz. Eksiksiz katılım istiyorum. İl dışında olanlar bana özelden yazsın.”

AKP’li Başkan Dr. Seyit Hisoğlu’nun bu mesajı da, CHP İlçe Başkanı Haluk Batmaz’a ulaştırıldı. Batmaz, başkanın mesajından da haberdar oldu. Batmaz, sosyal medya paylaşımında belirttiği gibi “Bu bilgiler sizin çevrenizden, yönetiminizden ulu orta, kamuya açık alanlarda konuşuluyor. Her yerden haber alıyoruz... Hele sizin yönetimden, vah ki vah!” demekte haklı olduğu anlaşılıyor.

BAŞKANLAR NE DİYOR?

AKP Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu, geçmişte Refah Partisi Gençlik Kollarında yetişmiş bir isim. 10 ay önce Ortahisar İlçe Başkanlığı’na atamayla geldi. Üye sayısında Türkiye’de en sondan ikinci olduklarını öğrenince şaşırdı. Partiyi toparlamak ve üye sayısını artırmak için çaba gösterdi. Ancak, beklediği sonucu bir türlü alamayınca böyle bir mesaj yayımladı.

Kendisiyle telefonla konuştuğumda, mesajını sızdıran arkadaşlarını eleştirdi. “Evet, ben böyle bir mesaj gönderdim. Amacım teşkilatımızı motive etmek, üye sayımızı artırmaktı. Artık olmuş bir şey, yorum yapmak istemiyorum. Canları sağ olsun. Teşkilatımıza güveniyorum. İnşallah üye sayısında ilçeler arasında Türkiye birincisi olacağız.”

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Hakan Batmaz, “Trabzon Ortahisar ilçesi üye sayısı bakımından sondan ikinci. Trabzon artık eski Trabzon değil. AKP’de, teşkilatla milletvekili arasında kaos var. Vatandaş perişan. Fındık yok, alım gücünü yukarıya çektiler. Eylül ayından sonra turizm de bitti. Vatandaş ekonomik buhran içinde. Merkez belediyenin de bizde olması, AKP’yi iyice sıfırladı” yorumunu yaptı.

İmamoğlu’nun tutuklanması, babasının şirketine kayyum atanmasını, Trabzonlu hiç hoş karşılamadı.