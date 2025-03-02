“O sandık, eninde sonunda milletin önüne gelecek. Onları göndermeyi dört gözle bekliyorum. Yükü omuzlama vakti gelmiştir. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar!”

Ekrem İmamoğlu’nun sözleri, bunlar...…

İktidara “Getir sandığı, hesaplaşalım!” diyor.

AKP cenahına bakıyorum. Oralı değil gibi görünmek istiyorlar ama inanın ki, etekleri tutuşuyor.

İmamoğlu’ndan çok çekindikleri, hatta nefrete varan bir duygu içinde oldukları o kadar belli oluyor ki!

Peş peşe açılan soruşturmaların, hapis ve siyasi yasak istenen davaların sebebinin bu olduğu apaçık belli...…

Önünü kesmek istiyorlar!

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Öyle garip bir ülke olduk ki, “CHP’ye kayyum atanabilir” iddiaları bile ortalıkta dolaşıyor!

Hangi dünyada yaşıyoruz?

Türkiye’nin birinci partisine kayyum atamayı düşünmek bile saçmalığın zirvesi değil midir?

Fakat...… Yaparlar mı, yaparlar! Öyle bir ülke haline geldik… Kimse yarınından emin değil...…

Beykoz Belediye Başkanı Alâattin Köseler’in sabahın kör karanlığında, saat 04.00’te yaka-paça gözaltına alınması bile acınacak halimizi gösteriyor!

Ülkede artık “Hak-hukuk-adalet” yerine “Gak-guk-garabet” var!

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“Tüm bu olanlar neden?” sorusunun cevabı basittir.

İmamoğlu’nun halkta yarattığı heyecan, iktidarı endişelendiriyor.

O nedenle tehlikeli rakibin defteri dürülüp, devreden çıkarılması isteniyor.

Bunu gerçekleştirmek için her yolu deneyecekleri kesin!

Yaratılan hukuk sorunlarına, adaletsizliğe, korkutma ve sindirme çabalarına rağmen İmamoğlu cephesinde bir yılgınlık yok. Hedefe doğru başlayan yürüyüş, kararlı bir şekilde devam ediyor.

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AKP, kurulduğu günden bu yana en zor günlerini yaşamakta...…

Ekonomi tarumar...… Fiyatlar azgın bir iştahta zirveye koşuyor... Ülkeyi saran yoksulluğun azalacağı yok!

Bu güçlükler içinde AKP, iktidarda kalmak için her şeyi yapabilir.

İmamoğlu’nun yolları mayınlı...… Hakkında hapis cezası ile birlikte “Siyasi yasak” kararı çıkması kuvvetli bir ihtimal!

Böyle bir şey olursa CHP ne yapacak?

Kimi kime şikâyet edecek?

Ülkede hukuk mu kaldı ki?

Daha önce de sormuştum, yine soruyorum: CHP’nin bir “B Planı” var mı?

Bir ülkeyi nasıl tanırsınız?

Ülkemizde yaşamak da adalete ulaşmak da çok zor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “En geç 10 gün içinde bu işi çözer, sorumluları ortaya çıkarırız” demişti...…

Biz de inanmıştık...… Aradan neredeyse bir buçuk ay geçti, olay hâlâ karanlık!

Bolu Kartalkaya’daki korkunç yangından bahsettiğimi anlamışsınızdır...… Faciada 36’sı çocuk, 78 vatandaşımızı kaybetmiştik...…

Feci yangının üzerinden tam 40 gün geçti, henüz ortada bir sonuç yok…

Çalışmaların, Turizm Bakanlığı ve Turizm Bakanı Ersoy’u sorumluluktan kurtarmaya yönelik olduğu şeklinde iddialar var...… “Sonunda suçu birilerinin üzerine yükleyip, kendilerini kurtaracaklar” şeklindeki iddialar güç kazanıyor.

Eserlerinde toplumsal adaletsizliği sorgulayan Albert Camus, Nobel Edebiyat Ödüllü önemli bir Fransız yazardır. Onun şu sözleri bizim halimizi anlatır gibi:

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların ölüm şekline bakın!”

TEBESSÜM

Ramazan fıkrası…

Temel, sıcak bir ramazan günü fena halde susamış, ağzını çeşmenin musluğuna dayayarak kana kana su içmeye başlamış...…

O sırada yoldan geçen bir hoca seslenmiş:

“Hey, ne yapıyorsun öyle?”

Temel sormuş:

“Ne yapıyorum ki?”

Hoca kızgın bir şekilde bağırmış:

“Oruç gitti lan!”

Temel gülümsemiş:

“Oruç gitti ama bana da can geldi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ülkenin Ceza Yasası ne kadar kalınsa, ülke o kadar az gelişmiş demektir!