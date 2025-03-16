Ekrem İmamoğlu’nun zorlu yolculuğu devam ediyor...

Ön seçim haftaya bugün...

1 milyon 600 binden fazla CHP parti üyesi oy verecek... Sandıktan en az bir buçuk milyon oy çıkmalı... Bu, İmamoğlu’nun gücünü ve CHP’lilerin desteğinin büyüklüğünü ortaya koyacak.

Her ilde ona gösterilen ilgi, iktidarı endişeye düşürecek kadar büyük!

Bu yüzden sürekli olarak önüne engeller çıkartılıyor...

Okurlarımdan biri şöyle bir mesaj yollamış:

“Ellerinden gelse hapsedecekler, hatta kurşuna bile dizecekler İmamoğlu’nu...” diyor.

Tabii ki, mübalağalı ama bu tür düşünceler vatandaşlar arasında yayılıyor.

“İnsanı yaşat ki, devlet de yaşasın” diyen İmamoğlu, her konuşmasında iktidara meydan okuyor:

“Suçumu biliyorum. Tek suçum, 2014 yılından beri sandıkta yenilmemek. Koltuğunu elinden alacağım diye korkuyor” diyor ve ekliyor:

“Sandıkta hiç yenilmedik. Bu bileği bükemediler. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin. Bu kötü koşullardan sıyrılacağız, hep birlikte kalkınacağız.”

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İmamoğlu, tüm engellemelere rağmen, belediye başkanlığında güzel şeyler yaptı...

İktidarı en çok kızdıran, İmamoğlu’nu eserleri olan “Kreşler”, “Halk Ekmek büfeleri” ve “Kent Lokantaları”na gösterilen büyük ilgi...

40 liraya 4 kap yemek verilmesi bu devirde âdeta bir mucize...

Ticaret Bakanlığı, Kent Lokantası’nın yemekleri hakkında birkaç güzel söz söyleyen ünlü yemek gurmesi Vedat Milor’u, “Örtülü reklam yapıyorsun. Bunun için para aldın mı? Gelirini bildirdin mi?” diye sorguya çekti.

40 liraya 4 kap yemek veren lokantanın reklama ihtiyacı olur mu? Yoksulluk almış yürümüş... Millet kuyrukta zaten...

İmamoğlu’nun kreşleri de çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri harika yerler... Tam 111 kreş var İstanbul’da... Daha da açılacak... Mega kenti yaklaşık çeyrek yüzyıl idare eden AKP bir tane bile kreş yapmamıştı.

İmamoğlu, açtığı kreşlerle binlerce annenin sorununu çözdü.

Belki de abartılıdır ama AKP’linin “Bizi Kent Lokantaları ve Kreşler mahvediyor” noktasına geldiği bile iddia ediliyor.

Yoksulluk ürkütücü boyutta. İktidar yoruldu ve artık çözüm üretemiyor!

İmamoğlu’nu davalar açarak, üniversite diplomasını iptal ettirmeye çalışarak durdurmak istiyorlar.

“Ahmak davası”nda mahkeme İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkûm edip, siyasi yasak getirdi. Bu dava halen “istinaf”ta.. Karar bekleniyor.

Bundan başka 4 soruşturma ve dava daha var! Hepsini İmamoğlu’nun tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırıyorlar!

Mansur Yavaş’a bu yakışır

İktidar, aklına gelen her engeli çıkartarak, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmeye çalışıyor.

Bu arada bazı çevreler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kışkırtarak İmamoğlu’na karşı bayrak açtırmaya çalışıyor.

Bu sinsi çabaların farkında olan Mansur Yavaş, Ankara Elmadağ’da katıldığı iftar programında kesin ve net bir tavırla:

“Biz yol arkadaşının ayağının takılmasından fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz!” dedi.

Ona da bu yakışırdı.

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nu birbirine düşürmek isteyen “Art niyetli çevreler” gereken cevabı aldı, diye düşünüyorum.

TEBESSÜM

Temel cehennemde!

Hikâye bu ya... Temel ölmüş... Sağlığında bazı günahlar işlediği için doğruca cehenneme gitmiş...

Zebaniler onu aralarına alıp sille tokat dövmeye başlamışlar!

Temel inledikçe onlar acımasızca vuruyor da vuruyorlarmış!

Temel “Bakın ağalar, beni dinleyin zebani beyler” demiş “Aklınızı başınıza toplayın, yanlış yapmayın. Müşteri kaybedeceksiniz! Zaten böyle yaptığınız için kimse buraya gelmek istemiyor!”

GÜNÜN SÖZÜ:

Her şeyi bildiğini sanan siyasetçiler tehlikeli kişilerdir!