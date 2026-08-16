Öyle bir maç ki insan yazıya nereden başlayacağını şaşırıyor. Önce İsmail Kartal’dan başlayalım o zaman. Bu takım 12 yıldır şampiyon olamamış. İlk hedef Süper Lig’de şampiyon olmak. Tamam Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’ne gitmek güzel bir şey ama önce burayı halledeceksin. Oğuz Çetin TFF’ye müracaat ediyor; Gençlerbirliği maçı ertelensin diye. Yani futbolcuların da kafasını karıştırıyorlar, taraftarın da. Sen önce doğru takım çıkar, bu maçı bir garantiye al, sonra Avrupa’yı düşün. İki takım arasında kadro maliyeti olarak fark uçurum. G.Birliği 16.5 milyon Euro, Fenerbahçe 320 milyon Euro. Ama işte Euro’lar sahada pek fayda etmiyor. Doğru oyun yürek ve beyin istiyor. Senin iki tane rakibin puan kaybetmişler. Moral olarak da iyisin. Sen de dağlara taşlara yapıyorsun. Guendouzi çok çalıştı, iyi işler de yaptı. Ama öyle bir iş yaptı ki topu kaptırıp, bir çuval inciri berbat etti. Arkada oynayan adamlar az hata yapacaklar. Kante oyuna girdikten sonra Fenerbahçe biraz daha akıllı oynamaya başladı. Talisca kaliteli bir oyucu tamam da fizik olarak hazır değil. Yaşı da müsait değil. Her pozisyonda kendini yere atmaya bakıyor. Ama sağlam bir hakem de çıkarsa yemiyor, dün akşam olduğu gibi. Sarı-lacivertliler ilk 20 dakika sahayı iyi kullandılar hem enine hem boyuna, kenardan yan çizgilere indiler ama bitirici vuruşları yapamadılar. Sonrasında Gençlerbirliği kapanınca maç kör dövüşü oldu. Fenerbahçeliler için şok bir maç oldu. Metin Diyadin’i ve Gençlerli oyuncuları tebrik etmek lazım. Doğru iş yaptılar, akıllı oynadılar. G.Birliği’nin topla oynama oranı yüzde 30, Fenerbahçe’nin yüzde 70. O zaman İsmail Kartal nerede hata yaptığına bakacak. Çıkıp “Yapı var” diyorlar ya dün Ankara’nın mütevazı bütçeli takımına yeniliyorsun. Bunun faturası İsmail Kartal’a çıkar. Aslında şu üç maç gösterdi ki önce Okan Buruk, sonra Fatih Tekke, sonra da İsmail Kartal... Bence ilk hafta üçü de sınıfta kaldılar. Hoca olsam söylenecek tek söz var: Otur sıfır. Hakemin maç içindeki yorumu iyiydi. Fakat Talisca’nın pozisyonunda top, G.Birliği futbolcusunun koluna geliyor. Penaltı verilmesi gerekirdi. Hakem atlayabilir. VAR’ın ikaz etmesi gerekirdi. Ama demek ki gelen VAR da baba-oğul VAR’lardan olduğu için gözüne perde gelmiş olabilir.