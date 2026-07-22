Son 10 büyük turnuvanın 5’inin altında İspanyolların imzası var. EURO 2008, 2010 Dünya Kupası, EURO 2012, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası. Bu başarı elbette ki tesadüf değil. Aslında insana yatırımın bir ürünü. Çocukluktan yetişkinliğe makine düzeni içinde elit sporcu yetiştiriyorlar. Sadece futbol değil olimpik branşlara büyük yatırım yaptılar. Özellikle 1992 Barselona Olimpiyatları İspanyollar için eşik atlama oldu. O günden bu yana yapılan yatırımlar hem bireysel hem de takım sporlarında onları öne çıkardı.

İspanya, U-17’den A Takım’a son 5 yılda hem erkek hem kadın takımlarında 16 uluslararası şampiyonluk kazandı.

LUİS DE LA FUENTE MUCİZESİ

İspanya'nın herkesi hayran bırakan takım oyununun arkasında ise 13 yıl önce gazeteden iş ilanına başvuran, 'kaybetmiş' bir teknik direktörün yeniden doğuş hikayesi yatıyor. Luis de la Fuente… Adım adım gelen tarihi başarı tablosu.

İşte Fuente’nin istikrarlı başarı tablosu;

2015 - İspanya ile U19 Avrupa Şampiyonası zaferi

2019 - İspanya ile U21 Avrupa Şampiyonası zaferi

2023 - İspanya ile Uluslar Ligi zaferi

2024 - İspanya ile EURO 2024 zaferi

2026 - Dünya Kupası zaferi

BİREYSEL SPORLARDA DA ÖNE ÇIKIYORLAR

Takım sporlarındaki bu başarıyı bireysel sporlara yansıtan İspanya’da akla hemen tenis geliyor. Yıllarca Rafael Nadal’ı bizlere izleten bu organizasyon şimdilerde ise Carlos Alcaraz’ı tenisin bir numarası haline getirdi. Formula 1’de Fernando Alonso ve Moto Gp’de Marc Márquez modern dönemin motor sporlarındaki en dominant isimleri. Birçok olimpik branşta yine onları görüyoruz, bu başarının tesadüf olmadığı, planlı ve istikrarlı bir yatırımın sonucu olduğu ortada.