Hiç unutmuyorum.

2004 yılı sonlarına doğru bir akşam ARENA ekibinden bir arkadaşım aradı.

Çok heyecanlıydı. Öyle ki konuşurken kelimeleri yutuyor, “Muazzam bir dosyaya ulaştım abi. Bu öylesine büyük bir yolsuzluk dosyası ki sabahı beklemeden sana haber vermek istedim” diyordu.

Anlattığına göre bir meslektaşı, çalıştığı medya kuruluşunda bu dosyanın hakkının verilemeyeceğini düşündüğü için bize aktarmayı uygun görmüştü.

Sabah erkenden yola çıkarak ARENA ofisine gittim. Çok geçmeden arkadaşımız geldi. Gece heyecandan uyuyamadığını söylüyordu.

Birlikte dosyanın sayfalarını çevirmeye başladık.

Sonrası çorap söküğü gibi geldi...

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Belgelere göre: 90’lı yılların ikinci yarısında İstanbul’da, o tarihe kadar eşi görülmedik bir arazi ve yapı yağması yaşanıyor.

Avcılar’dan başlayarak Büyükçekmece’ye kadar uzayan çok geniş coğrafyadaki Hazine arsaları, çoğu Anavatan Partili bazı belde belediye başkanlarının yakın adamlarına kurdurduğu “çakma” kooperatifler eliyle yağmalanıyor. (O tarihlerde şimdiki Beylikdüzü Belediyesi’nin yerinde Kavaklı, sonra da Gürpınar

belediyeleri var.)

Bu öylesine müthiş bir talan ki, yağmacıları yakalatmak için jandarmaya operasyon yaptıran dürüstlüğü ve cesaretiyle ünlü efsanevi İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, boyutunun 20 milyar doları bulduğunu söylüyor!

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Oysa bu arazilerin kullanılması konusunda devlet çok doğru bir planlama yapmış.

Plana göre; bir kamu kuruluşu olan Arsa Ofisi, yüz binlerce metrekarelik Hazine arazilerini, belde belediyelerine, onlar da o güne kadar konut sahibi olamayan yurttaşların kuracakları kooperatiflere çok ucuza devredecek, böylece o yurttaşlarımız, yaşanabilir, modern evlere cüzi fiyatla sahip olurken, göçün neden olduğu gecekondulaşma ve çarpık kentleşme de önlenecek.

Yani düşünce gayet güzel...

Ama gelin görün ki bambaşka bir uygulama hayata geçiriliyor. Bölgedeki gözünü para hırsı bürümüş bazı yerel yöneticiler, ihtiyaç sahibi yurttaşlar yerine, kendi adamlarına kooperatifler kurduruyor ve bu çakma kooperatifler eliyle de Hazine arazilerine diktikleri 60-70 dairelik bloklarla “Asrın Yağmasını” yapıyorlar...

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İçişleri Bakanı Tantan durumu fark edip, özel ekipli ve çok kapsamlı bir operasyonla yağmacıları gözaltına aldırmaya başlayınca, kızılca kıyamet kopuyor. Çünkü korkunç boyutlara varan yağmayı yapanlar arasında mafya, önemli siyasetçiler, yargı mensupları, etkin konumdaki bürokratlar, hatta gazeteciler bile bulunuyor!.. Size dudak uçuklatacak bir örnek vereyim: Yağmacı belde belediye başkanlarından biri, adamlarına kurdurduğu kooperatifler aracılığıyla 2 bine yakın konut sahibi oluyor! (Hayatta olmadığı için ismini vermiyorum. Ama CNN TÜRK’te yayınladığımız programlarda kimliğini açıklamış, kendisiyle de söyleşi yapmıştık.)

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Tantan kabinedeki değişiklikle daha pasif bir göreve atanınca, yerine gelen Rüştü Kazım Yücelen’in ilk işlerinden biri, bu operasyonu durdurmak oluyor.

Ta ki, 2004 yılında dosyanın bize yansıtılmasına kadar!.

Soruşturma belgelerine ulaşınca hemen kolları sıvıyor ve ARENA ekibi olarak peş peşe 6 haber programı hazırlayıp CNN TÜRK’te yayınlıyoruz.

Bu arada dosyalara el atmamızdan itibaren hiç umulmadık engellemelerle karşılaşıyoruz. Örneğin ilk programın tanıtımları dönerken, Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir hakim, görüntüleri izlemeye gerek görmeden, içeriğine bakmadan, haberlerimize yayın yasağı getiriyor! Sonradan öğreniyoruz ki sansürcü hakime de o kooperatifler aracılığıyla bir daire verilmiş!.. Neyse, yoğun hukuk mücadelesi sonucunda yasağı kaldırıyor ve peş peşe 6 hafta yayınlarımızı yapıyoruz.

(Geçenlerde bir sohbet sırasında 2 bin dairesi bulunduğu öne sürülen dönemin yağmacı yerel yöneticisinin çocuklarından birinin kumarbaz, diğerinin de uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendim! Kumarbaz olan -paralar suyunu çekene kadar- bir gecede milyonlarca dolar kaybediyormuş!)

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“Asrın Yağmasını” bugün neden hatırlattığıma gelince...

Hani Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün imar usulsüzlükleri ve rant üzerinden rüşvet almakla suçlanıyorlar ya...

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili benzer suçlamalar yöneltiliyor ya...

Oysa bu coğrafyanın geçmişini yakından takip edenler, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı, Hasan Akgün’ün de Büyükçekmece Belediye Başkanı olmalarıyla, buralardaki yağmanın sona erdiğini ve planlı şehircilik anlayışının hayata geçirildiğini gayet iyi biliyorlar. (Kanıt olarak da Beylikdüzü İlçesini oluşturan beldelerden Kavaklı’nın eski Belediye Başkanı Orhan Traşoğlu’nun “çete oluşturmak” ve “ihaleye fesat karıştırmaktan” 12,5 yıl hapse mahkum olmasını ve cezasının Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce onanmasını gösterebiliriz.)

İstanbul’a ihanetin simgelerinden biri olan Esenyurt’ta, AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun Belediye Başkanı olduğu dönemde çekilmiş şu fotoğrafa bakar mısınız?

Bırakın göbeğinde yaşamayı, sadece rant yağması için göz yumulan ev görünümlü “kafeslerle” dolu bu beton yığınlarının fotoğrafına bakmak bile, insanın sağlığını hatta kimyasını bozmaya yeter

artar bile!

20 milyar doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaç yıllık bütçe karşılığı olacağını

hesaplamak da size ev ödevi olsun!