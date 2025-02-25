AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olduğunda ilk gündeme getirilen konu diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialardı. Bu konuda onlarca haber yayımlandı, hatta kitaplara konu edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberleriyle birlikte bu kez İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu, KKTC Girne Amerikan Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişinin yasal olmadığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan, bugün saat 11.00 de basın toplantısı yapacak, diploma ile ilgili merak edilen her soruyu belgeleriyle birlikte açıklayacak. Ne açıklarsa, ne söylerlerse söylesin, bu konu yine konuşulmaya devam edecek.

“ÖYLEYSE, GİRİŞİ MEVZUATA AYKIRIDIR”

Diploma ile ilgili yazımdan sonra, bir eski milletvekilinden ileti geldi. İmamoğlu’nun diploma konusuna değiniyor ve şunları belirtiyor:

“Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatına uymak kaydıyla, ilgili üniversitenin bölüm başkanlığının uygun görüşüyle, öğrenci yatay geçişi kabul ediliyor. KKTC’deki üniversitelere de ÖSYM’nin sınavı sonucu tercih sistemi ile giriliyor. Öğrenci yatay geçiş yapmak istediği bölüme en son giren öğrencinin giriş puanının belli bir oranı kadar ÖSYM sınavından puan almak zorundadır. Bu puana sahip değilse girişi mevzuata aykırıdır. Sanırım sayın İmamoğlu’nun sorunu budur.”

“EKREM BEY ALEYHİNE BİR DURUM YOK”

Bu açıklama üzerine, iddiayı, YÖK mevzuatını yakından bilen Prof. Dr. Ayhan Altıntaş’a sordum. Sözü edilen suistimal iddiaları nedeniyle YÖK’ün gittikçe kuralları zorlaştırdığını hatırlattı. Altıntaş, İmamoğlu’nun durumunu şöyle açıkladı:

“Türkiye’den pek çok öğrenci KKTC’de bulunan Doğu Akdeniz ve Girne Amerikan üniversitelerine kayıt yaptırıyordu. Onların çok küçük bir kısmı Türkiye’deki üniversitelere yatay geçişle geliyordu. Bu işleme, her üniversite kendisi karar veriyordu. Başvuru kabul ediliyor ya da reddediliyordu. Ekrem Bey’in KKTC’de öğrenci olduğu ve orada bir yıl öğrencilik yaptığı hakikat olduğundan, buradan Ekrem Bey aleyhine bir durum çıkmaması lazım. Ekrem Bey, yatay geçiş için sunduğu belgelerden sorumlu. Onlar gerçek ise Ekrem Bey açısından hukuki bir işlem yapılmaması lazım.

Şunu da ilave edeyim, bu yatay geçiş konusu daha sonra çok suistimal edidi, hatta kayıt olmayan öğrencilere kayıtlıymış gibi belgeler verildiği iddia edildi, YÖK de bu konularda düzenlemeler yaptı, hâlâ da yapıyor. Ama yine de üniversite giriş sistemi bypas edilebiliyor.”

DİPLOMAYI CİMER’E SORDULAR

Ekrem İmamoğlu aleyhine olabilecek her yola başvurulduğu bir dönem. Yalnız belediye çalışmaları ya da yaptığı konuşmalar değil. Diplomasıyla ilgili de “sahte” iddiaları sıkça gündeme getiriliyor. Bu konuda yalnız açıklamalar değil, konunun incelenmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkez i’ne (CİMER) başvurulmuş. Başvuran kişi kimliğinin gizli tutulmasını istemiş.

CİMER, iddia konusunun araştırılması için diplomanın verildiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne 24 Mart 2020 tarih ve 65946 sayı ile gönderdi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, İmamoğlu’nun mezun olduğu İşletme Fakültesi Dekanlığı’na aynı gün şu yazıyı gönderdi:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılmış olan başvuru, ekte gönderilmiştir. Söz konusu başvurunun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince değerlendirilerek, konuya ilişkin tarafınızca hazırlanacak cevap yazısının, yasal süre olan 10 Nisan 2020 tarihine kadar CİMER sistemi üzerinden başvuru sahibine yanıt verilmek üzere Rektörlüğümüze gönderilmesini rica ederim.”

DEKANLIĞIN YAZISI: KAYITTA SORUN YOK

İnceleme sonucu İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, 27 Mart 2020 tarih ve 67242 sayı ile rektörlüğe gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun yatay geçişi ve diplomasıyla ilgili şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılmış olan ilgili başvuru incelenmiştir. Fakültemiz İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu, 1990 yılında ilan edilmiş olan yurtdışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurmuştur. Başvurusu, 21 Ekim 1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ll. maddesinin değişik 7 Mart 1990 tarih ve 20454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi (11.madde) kapsamında değerlendirilmiş ve kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE”

Dekan, yazısının ekine 7 Mart 1990 tarih ve 20554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin bir maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükmünü de ekledi.

Bugün, avukatların düzenleyeceği basın toplantısından sonra iddialar devam edecek mi? Bekleyelim, görelim.