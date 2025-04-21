Şampiyonluğa oynuyorsan maça öyle bir başlayacaksın ki, rakibin nefes almakta bile zorlanacak. Oyunun başında şaşırttı Fenerbahçe. Yavaş oynuyorlardı ve savunmada denge sizdi. Bilinç altında ‘Kayserispor çok eksik, sahaya çıkar yürüyerek bile bu maçı kazanırız’ diye düşünen çok oyuncu vardı sanki. Öyle düşünürken, Ramazan golünü attı Kayserispor’un. Açık alanda Skriniar ve uzun süre sonra forma giyemeyen D.Carlos ani atak karşısında ağır kaldılar. Sağ kanat hiç çalışmadı. Samuel ve Tadic etkisizlerdi. Maximin hücum bölgesinde tehlikeli olurken, En-Nesyri direkten dönen kafa şutu dışında istediklerini yapamadı. Talisca gol şansının hep yüksek olduğunu attığı beraberlik golüyle bir kez daha kanıtlamıştı. İlk yarı merkezden hiç hücum üretemeyen Fenerbahçe, iyi olmayan oyununa rağmen soyunma odasına beraberlikle girmişti.

İkinci yarıdaki başlangıç yine şaşırttı. Szymanski top kaybetmeye devam ediyordu. Gökhan dün akşam Kayserispor’un en iyisiydi. Yine golü hazırladı. Nazon’a yaptığı asist çok iyiydi. Bu takım üçlü savunma oynarken gayet iyiydi. En formda dönemlerinde olan Kostic ve Oğuz’un sistem değişikliğinden sonra kenarda kalmalarını hâlâ çözemiyorum. İyi olan oyunculardan bu kadar kolay vazgeçilmemeli. Eleştirilerin hedefinde olmamak için Jose Mourinho ikisini birden oyuna aldı. Maximin takımın iyisiydi ve beraberlik golünü klas attı. Dzeko’nun En-Nesyri’den oyun anlayışı olarak çok daha iyi olduğunu bir kez daha gördük.

Gökhan maçta çok iyiydi ama kritik pozisyonda elini kaçıramayınca penaltıya neden oldu. Talisca geri dönüşü sağlamıştı. Dün akşam stresin zorladığı bir Fenerbahçe izledik. Kayserispor çok eksik olmasına rağmen iyi savaştı. Gökhan maçın yıldızı olarak son golü hazırladı ve Talha çok kritik bir gol attı. Altın goldü bence bu. Ev sahibi böylece şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.