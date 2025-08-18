Şaşırtıcı düzeyde etkili başlamıştı Beşiktaş. Uzun süre sonra rakip yarı sahada baskı, temaslı oyun ve topu he men kapıp, pozisyon arayışları ile oyunun hakimi olan ev sahibiydi.

Eyüpspor ani atak düşünü yordu ama çıkmakta dahi zorlanıyordu. Gol her an gelecek gibiydi ve Orkun’un çabasıyla penaltı kazandı Beşiktaş. Abraham’ın golü ile herkes Beşiktaş’ın daha çoşkulu oynayacağı nı düşünmüştü.

Başlangıçtaki tempo biraz düşünce Eyüpspor, Beşiktaş’ın üstüne gelmeye başladı. Maçta kazandıkları ilk korner ile gol buldular. Thiam golü attı ama başta kaleci Mert ve savunmanın bu kadar donuklaşması garipti. Beşiktaş böyle kolay gol yememeli. Kornerler daha agresif karşılanmalı.

İkinci devrenin başı yine baskılı başladı ev sahibi. Oyun rakip ceza sahasına çok yakın oynanıyordu. Böyle oyunlarda iş sadece Abraham’a kalma malı. Rafa Silva geçen sezonun başrol oyuncusuydu. Gözler yine hep onu arıyor.

Kanatlar hem savunmada hem de hücumda yine oyuna ağırlığını koymaktan uzaktı. Rashica tam bir fiyaskoydu. Rakip savunmalar o oynadığı zaman mutlu oluyordur bence. Ndidi çok çalıştı, yoruldu ve oyunda kalamadı.

Bu kadar kaçan golün bir finali olmalıydı. Bu sefer kaç mamalıydı. Bunu başaran Rafa Silva oldu. O kadar sert vurdu ki topa iki kaleci bile şutunu çıkaramazdı. Bu baskının karşılığı 3 puanla alınmıştı