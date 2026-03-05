Kafalar Galatasaray derbisinde mi olacaktı? Akıllara gelen soru buydu ve Beşiktaşlı oyuncular bilinçaltında bu soruyla maça başlamış gibiydiler. Rizespor, Beşiktaş yarı sahasındaydı. Dönen topları konuk ekibin oyuncuları alıyordu. Özetle maça iyi başlayan Rizespor olmuştu.

İlerleyen bölümlerde Beşiktaş oyuna ağırlığını koymaya başlamıştı. Olaitan ve Orkun, kalitelerini gösterince kontrol Beşiktaş’a geçti.

Murillo, tam olarak eski Inter sağ beki Maicon’u hatırlatan bir gol attı. Bu gol, inisiyatifin tamamen Beşiktaş’a geçmesini sağladı. Özellikle sağ kanat ve orta alandaki iyi futbol, iki gol daha getirdi. Salih ve Oh ile Beşiktaş farkı yakalamıştı.

Maçın hakeminin VAR’dan dönen bir penaltı kararı var ki, net olarak bir komedi filmi sahnesi gibiydi o anlar. VAR olmasa facia bir penaltı verecekti maçın hakemi. Hakikaten hakemlerimizin durumu maalesef çok vahim!

Sergen Yalçın, Oh, Olaitan ve Orkun değişikliklerini derbi öncesi zamanında yapmıştı.

İkinci yarının büyük bölümünde taraflar sonuca razı gibi oynadılar. Antrenman maçı temposunda geçen maçın son bölümlerinde Beşiktaş biraz vites yükseltince gol pozisyonlarını izlemeye başladık. Kartal’ın attığı golde Mustafa’nın pozisyon takibi ve Cengiz’in asisti güzeldi. Üç maçtır hata yapmayan Ersin, topu Papanikolaou’nun ayağına bırakınca Beşiktaş golü yedi.

Artık gözler derbiye çevrildi.