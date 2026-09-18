Antrenmanlarda çalışılan hücum taktiklerinin maça yansıması İtaliano’nun mutlaka çok hoşuna gitmiştir. İlhan’ın attığı gol, böyle iyi çalışmanın sahaya yansımasıydı. Rakip yarı sahaya yerleşip hücum setlerini uygulamaya çalışmak uzun vadede bu takıma çok maç kazandırır. Kanatları iyi kullanma, orta alanda mücadeleci oyun ve pres... Beşiktaş 20 dakika boyunca nefes aldırmamıştı Marsilya’ya. Ancak sonrasında dönen topları alamayan bir bölüm yaşanmaya başlayınca atak üstünlüğü Fransızlara geçti. Takım savunması böyle anlarda ön plana çıkmalı derken Abdallah’ın golünde defans önde kötü yakalanmış ve uyumuştu. Her şeye rağmen Vlahovic’in çok ince pasında Orkun topu kaleciye çarptırmasa Beşiktaş ilk yarıyı önde bitirecekti. Beşiktaş taraftarı ve takımı, bu kaçan pozisyonu çabuk unuttu. ‘3 pasta gol nasıl atılır’ın finalini Cerny yapmıştı. Marsilya oyunu yavaşlatıp iyi oynadığını zannederken geriye düştü. Murillo’nun eski takımına kornerden gelen topta vurduğu kafa ile tribünler ayaktaydı. Dolmabahçe’de Kara Kartal fırtınası esiyordu. İlhan Fakılı süratli ve kadife ayaklı bir kanat oyuncusu. Gençliğine biraz daha deneyim kattığında onu saha içinde tutmak hiç kolay olmayacak. Böyle genç oyuncular daha fazla bulunup transfer edilse ne güzel olur futbol hayatımız. Olaitan resmen acayip işler genel müdürü. Dün akşam Poku’ya attırdığı dördüncü golde kendisine yapılan 3 faule rağmen ayakta kaldı ve pası verdi. Salih’in yeri apayrı bence. Enerjisi yine kendine hayran bıraktı. Beşiktaş dün sahaya çıkarken galibiyete inanmış bir futbolcu topluluğu vardı. İtaliano ve oyuncular bizlere futbol ziyafeti izlettiler.