Yaklaşık dört sezondur Beşiktaş evindeki maçlarda bile zorlanıyordu. Özellikle çöpe atılan ilk yarılar hâlâ hafızalarımızda taze bilgi olarak duruyor. Kara Kartal’ın genetiği böyle değildir aslında. Baskı, mücadele ve hırs, olmazsa olmazıdır Beşiktaş’ın. Bu duygunun yeniden yeşerdiğini görüyorum. İlk yarı böylesine yoğun bir baskı ile rakip yarı sahadaydı Beşiktaş. Önce Cerny attı. VAR ile kazanılan penaltıda ise güzel bir hikaye vardı. Takımın penaltıcısı kaptan Orkun, topu Vlahovic’e ikram etti. Amacı tıklım tıklım dolu tribünler önünde onun ilk golünü atıp moral kazanmasıydı. “Kaptanlık görevi budur” dedirten bir jest gördük. İkinci yarıda Diomande taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanacak nefis bir gol izletti bize. Haklı olarak umutlanmıştı Çorum FK ama bu durum çok kısa sürdü. Vlahovic tek vuruşlarda nasıl usta olduğunu yaptığı hat-trick ile bir kez daha ispatlamıştı. Penaltı dışında attığı 2 gol de çok klastı. Salih dün akşam orta sahayı sırtladı. Onun bu görüntüsü Orkun’u çok rahatlatırken, Olaitan da maçın yıldızları arasındaydı. İtaliano’nun “Gol yollarında acımasız olmalıyız” söylemi dün akşam gerçek olmuştu. Mahmic Cengiz’in ortasında kafayla golü attı. Beşiktaş gole doymuyordu, Murillo, ‘Bir gol de benden’ dedi. Beşiktaş, bu oyun stratejisini deplasman maçlarına da yansıtırsa kusursuz bir makine ortaya çıkar.