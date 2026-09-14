Öncesini de sayarsak 30-40 yıldır birlikteler. Korudular, desteklediler. 23 yıl kesintisiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yaptı. Beraber yürüdüler yağmurda, sıcakta, kırmızı kadife halılarda. Bugüne geldik onu şimşek hızıyla; “kara para hamamında kirli dolar yıkayan keseci” yaptılar. Kimin ayağına bastı? Haberini takip etmeyen gazeteci habersiz kalır. Kanıtını, belgesini, şahidini takip etmeyen savcı ile yargıç adaletsiz olur; “Villayı nasıl satın aldınız, kimden aldınız, aldığınız gün piyasa değeri neydi, nasıl oldu da ucuza aldınız?” diye sormuyorlar. Sormayınca! Adalet, eksik kalıyor. Takip etmeyince! Gazeteci, habersiz! ★★★ Ağzında sakızla geldi! Serveti babadan kalmış! 26 adet tapusu varmış! Düğünde takılar takılmış! Gelinin babası zenginmiş! Damat, zil- züğürtmüş! Gazeteciye teşekkür, Savcıya da “bravo” diyelim ama geliyor, geliyor: “İçinde mizah-magazin deseni de olan haberlerle” bitip tıkanıyor. ★★★ Ankara Büyükşehir’in 23 yıl 7 ay kesintisiz belediye başkanlığını yapmış olan Melih Gökçek, “kara para aklama soruşturmasında” savcıya verdiği ifadede; “2018’de Ankara’da adıma kayıtlı müstakil villa bulunmaktaydı. Villayı, o tarihte 1 milyon 265 bin dolara satıp, oğlum Ahmet Gökçek’e destek olsun diye verdim” dedi. Ve gazetecilere; “Ben 500 kez sıçradım. Yine sıçrarım” diye sonucu bugünden ilan etti. Ne villaymış ama! Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi 1994-2017 arası. Gökçek’in Funda Beyaz Evler Sitesi’ndeki villayı alışı tapu kaydında yazıldığına göre 8 Mayıs 2007. Yani bu site içindeki müstakil villa onun Belediye Başkanlığı döneminde satın alındı. Kaça alındı? ★★★ Tapu kayıtlarına ve o yılın gazete haberlerine göre tapu bedelinin 750 milyar eski TL = 750 bin YTL olduğu yazılmıştı. Gökçek villayı 8 Mayıs 2007’de alıyor. O tarihteki gazete haberleri bu site içindeki villaların 1.5 milyon dolardan başladığını yazıyor. Villanın satın alındığı yılın dolar kuruna göre Melih Gökçek villayı, yaklaşık 570 bin dolara almış oluyor. Müteahhit şirketin (Funda İnşaat) ya da satıcı (Mahir Şahin) ne avantası oldu ki, bu kadar ucuza satabildi? Acaba belediye imar imtiyazlarından bir kayırma aktarıldığı için mi 1.5 milyon dolarlık villaya Gökçek, 570 bin dolar ödeyerek sahip oldu? Soru soruyu doğuruyor. ★★★ Melih Gökçek’e sorulması gereken fakat sorulmayan sorular: Funda Beyaz Evler Sitesi’ndeki villayı tam olarak hangi tarihte satın aldınız? Villayı kimden satın aldınız? Villanın 2007’deki gerçek satış bedeli neydi? Tapuda ödediğiniz bedel ile fiilen ödediğiniz bedel aynı mıydı? Ödemeyi hangi kaynakla yaptınız? Banka havalesi, kredi, nakit veya başka bir yöntem mi kullanıldı? Villanın ilk sahibi Mahir Şahin ile Funda İnşaat arasında nasıl bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz? Funda Sitesi’nin 81146 no.lu mevzii planın hazırlanması veya onaylanması sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak herhangi bir bilginiz, müdahaleniz veya işleminiz oldu mu? Villayı kime sattınız? Satış bedeli gerçekten 1.265.000 ABD Doları olarak mı ödendi? Çanta içinde elden mi yoksa banka üzerinden mi ödendi? Dekont ya da tapu satış belgesi mevcut mu? Para Ahmet Gökçek’e hibe mi edildi? Ahmet Gökçek’e verilen paranın hangi tarihte ve hangi yöntemle aktarıldığını belgeleyebilir misiniz? ★★★ Vatandaşın merak ettiği: Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “kara para aklama” iddiasıyla soruşturmaya çağırılması önemli bir olaydı. Önemli olaylar önemli haberlerin ve önemli davaların anasıdır. Bu soruşturmanın ucu Melih Gökçek’i belediye başkanlığı döneminde uzun yıllar koruyup kollayan bugünkü iktidarın en tepe yöneticilerine kadar (Tayyip Erdoğan- Abdullah Gül- Binali Yıldırım- Bülent Arınç- Cemil Çiçek ve diğerleri) gelip dayandırılması gerekirdi. Gökçek’i 25 yıl korudular, villayı satıp milyon dolarları oğluna Almanya’ya gönderirken görmemezlikten geldiler. Şimdi niçin vuruyorlar? Konuş Melih Gökçek! Kimin ayağına bastın! Onlar da senin gibi çok pahalı ithal marka ayakkabı giyiyorlar, sen onları yalın ayak mı sandın! PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN 3 makam otosu! Yasaya göre Adalet ve İçişleri bakanlığı yapmış eski bakanlara “terörün hedefi olabilirler” gerekçesiyle 2 makam otosu veriliyor. Şoförler, benzin parası, tüm giderler devlet bütçesinden karşılanıyor. Birine eski bakanın kendisi, diğerine de onu korumakla görevli polisler biniyor. Yasada eski bakan, ”iki makam otosunu da amaç dışı kullanamaz, kullandıramaz” diye yazılmış. Ancak Süleymancıların liderine yönelik suç örgütü iddianamesinde eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e 2 makam otosu yerine 3 makam otosu verildiği ve bunların da amaç dışı kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bakan ifadeye çağırıldı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir emekli Bakan’a niçin 3 makam otosu verilir sorusu cevapsız kaldı, unutuldu.