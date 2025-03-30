Solskjaer forvet tercihini değiştirmişti. Kadro hücum ağırlıklı oyunculardan kuruluydu ama santrfor yoktu. Haftalardır istenileni veremeyen Immobile kulübedeydi. 4-6-0 taktiğinde rakip stoperler zorlanır. Özellikle savunma arkasına atılan anahtar paslar tehlike oluşturur. Rafa Silva golünü kendi klasını konuşturarak attı. Galatasaray hücumda etkin gözükmüyordu. Emirhan ve Paulista ikilisi olumlu başlamışlardı. Osimhen ilk devre Beşiktaş savunması tarafından iyi kontrol edildi. Chamberlain orta alanda sadece çalıştı. Üretim yönünde başarılı değildi. Joao Mario her zaman topları çabuk kullanıyor. Sara ilk devre çok iyi gözükmedi.

Galatasaray pozisyona girmekte zorlanırken, Frankowski’nin kırmızı kart görmesi Beşiktaş için büyük avantaj değil, tehlikeydi. Geçtiğimiz haftalarda eksik kalan takımlara karşı şaşıran bir takım görmüştük. Torreira’nın nefis şutu Galatasaray adına tam zamanında gelen bir gol oldu. Atılan sert şut, herhangi bir kalecinin çıkaramayacağı yere gitmişti. Yunus oyuna katkı veremeyince Okan Buruk orta alanı güçlendirmeyi tercih etti ve Lemina’yı oyuna aldı.

Gedson’un golü attığı anda Galatasaray savunması ofsayt olduğunu düşünmüştü ama net bir goldü. Bu gol zaten 10 kişi oynayan Galatasaray’ın bütün riskleri almasına yol açmıştı. Beşiktaş yine çekingen kalıyordu. Oyuncuların bilinç altında ‘Eyvah yine hata yaparsak kötü olur’ düşüncesi sahaya yansımıştı. Halbuki Galatasaray savunmasında derin boşluklar vardı. Semih’in bu defansif anlayışta daha etkili olması lazım. Çünkü sevdiği alan ona açılmıştı.

Beşiktaş’ın kanatlarda çok iyi iki forveti olsa maçın son bölümleri Galatasaray için tam bir kâbus olabilirdi. Semih çok gereksiz bir hamleyle kırmızı kart gördü. Erken atılsa ev sahibi çok zorlanırdı. Beşiktaş, her şeye rağmen kazandı. Bu galibiyet ligde dengeleri değiştirebilir...