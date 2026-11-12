BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, haftalardır süren sessizliğini bozdu ve bana konuştu.

Kavcıoğlu’nun açıklamaları dün köşemde yayınlandı.

Türkiye, bu söyleşiyi okurken...

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabında istifa ettiğini duyurdu.

Açıklaması şöyle:

“BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızdan affımı istedim.”

Kavcıoğlu, bu paylaşımdan sonra ekibiyle vedalaşıp kurumdan ayrıldı.

Dünden beri telefonlarını açmıyor.

Kritik aramalar hariç kimseye dönmüyor.

Giderayak kayda geçirdi

Kavcıoğlu, iddia edildiği gibi affını istedi mi?

AK Partili kaynaklar aksini savunuyor.

Kavcıoğlu’nun bir gün önce akşam saatlerinde görevden ayrılmasının istendiği iddia ediliyor.

Bu benim Kavcıoğlu ile söyleşi yaptığım saatlere denk düşüyor.

Kavcıoğlu, sorularımı yanıtlarken, büyük bir ihtimalle “Affını iste” tebliği kendisine ulaşmıştı. Bir diğer ihtimal, Kavcıoğlu’nun Beştepe’den gelecek telefonu önceden haber almasıdır. Giderayak hakkındaki iddialara yanıt vererek, kendi pozisyonunu kayda geçirmiş oldu.

Bu arada, söyleşideki kimi ifadelerinin Beştepe’de rahatsızlık yarattığı ileri sürülüyor.

Şüpheli olabilir

Kavcıoğlu’nun istifası, yardımcısı Muhammed Erişen ve iki daire başkanının tutuklanmasından sonra geldi.

Bu zamanlama bile eski BDDK Başkanı’nın fon soruşturmasında şüpheli olduğunu düşündürüyor. Erişen ve iki daire başkanına Kavcıoğlu hakkında ya da Kavcıoğlu’nu bağlayacak sorular yöneltildiğini tahmin ediyorum.

Bana göre istifanın arkasındaki asıl sebep bu.

AK Parti kulislerinde Kavcığlu dosyasının iki hafta önce Erdoğan’ın önüne götürüldüğü ileri sürülüyor.

Kavcıoğlu, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılırsa şaşırtıcı olmaz.

Gözaltına alınır mı?

Tutuklanır mı?

AK Parti’de bu talebi dillendirenler var.

Fatma Betül Sayan Kaya’dan sonra olmaz diyemiyorum.

Sırada ArIcan var

İddiaya göre Erdoğan’ın istifasını istediği tek kişi, Kavcıoğlu değil.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan için de “İstifa etsin” dediği ileri sürülüyor. Arıcan’ın direndiği, kendisini anlatma çabasına girdiği söyleniyor. Ancak gelecek günlerde Arıcan’a da el çektirileceği konuşuluyor.

SPK, Fatma Betül için neden bir ay bekledi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaydı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, sözü Fatma Betül Sayan Kaya’ya getirerek, “Kamuoyu baskısına dayanılmadığı için Kaya tutuklandı” dedi.

Gürlek, yanıt verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26 Ekim’de suç duyurusunda bulunması üzerine Kaya’nın ifadeye çağrıldığını ve tutuklandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Özel olarak koruma kollama yok. Daha önceden neden tutuklanmadı? Çünkü SPK’nin soruşturma izni yoktu. Savcılık SPK’dan soruşturma izni istedi. Bu suçlardan, biliyorsunuz, SPK tarafından soruşturma izni verilmesi gerekiyor.”

7 Ekim’de de ifade verdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi bir kez değil, iki kez ifadeye geldi.

İlk ifadenin tarihi, 7 Ekim.

Bu tarihte ifadelerinin alındığını yargı kaynaklarından gelen haberle öğrendik.

Haberde Kaya çiftinin fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ayrı ayrı ifade verdiği belirtiliyor.

Hatta ifade içerikleri kısmen paylaşıldı.

Yazılanlara göre...

Karı-koca Nisan 2026’da Özata Denizcilik hissesine girmişler. Fatma Betül 250 lot, İlyas 150 lot almış.

Bir bölümünü ağustosta, kalanını eylülde satmışlar.

Satıştan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirmişler.

Kaya çifti, işlemlerin mevzuata uygun olduğunu, manipülatif eylemlerde bulunmadıklarını savunmuş. Yatırımlarında herhangi biri tarafından yönlendirmediklerini ya da özel bilgi aktarılmadığını iddia etmiş.

Soruşturma kamuoyuna yansıyınca vicdani rahatsızlık duyarak, elde ettikleri kazancı TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini söylemişler.

Haberde, SPK’nın Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, bu başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor.

SPK’dan izinsiz mi alındı?

Görüldüğü üzere iki ayrı tarihte alınmış ifadeler var.

Gürlek, SPK’nın 26 Ekim’de verdiği soruşturma izni üzerine Kaya’nın tutuklandığını kaydediyor.

O halde Kaya çifti 7 Ekim’de ifadeye çağrıldığında SPK izni yok muydu?

Yoksa bu ifadeler nasıl alınabildi?

7 Ekim’de şüpheli sıfatıyla muamele gördüklerine göre Kaya’nın tutuklanması o gün için de mümkündü diye düşünüyorum.

Beştepe’den izin mi...

Kaya’nın 2.2 milyar TL cukkaladığı bilgisi Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından 26 Eylül’de açıklandı.

Kaya, bir gün sonra istifa ettirildi.

5 Ekim’de ‘Tövbe Hesabı’na ödeme yaptılar.

SPK’nın izni bir ay sonra, 26 Ekim’de savcılığa ulaştı.

Kaya, 6 Kasım’da ikinci kez ifadeye çağrıldı ve tutuklandı.

SPK, bir ay boyunca neyi bekledi?

Beştepe’den müsaade gelmesini mi...

AK Parti’nin koruma zırhının kalkmasını mı...

Yoksa...

“Burası Türkiye, bir ay sonra Fatma Betül’ün adını, 2.2 milyar TL’lik vurgunu kimse hatırlamaz” diye mi düşündüler?

Eğer öyleyse çok yanıldılar.