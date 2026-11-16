Bölücü terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, İmralı Adası’na getirildiğinde sorgusunu yapanlardan birisi de Jandarma Albay istihbaratçı Hasan Atilla Uğur’du. Birçok asker gibi o da, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandı. Sonuçta, bu davanın devlet içine sızmış Fethullahçıların bir kumpası olduğu anlaşıldı. Ama iktidarda olanlar sonuna kadar “Kumpas” demiyordu. Sonunda, “Kumpas” olduğunu söylediler, davalar birer birer düştü.

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un, cezaevindeyken kaldığı odaya MİT mensubu olduğu açıklanan Kaşif Kozinoğlu da konuldu.

Kendisiyle daha önceki görevleri nedeniyle tanışıyordu. Kozinoğlu, cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye gecikmeli olarak götürülmesi, vefat etmesi hep şüpheli bulundu. Adalet Bakanlığı, şüpheli bazı ölümlerle ilgili soruşturma başlatılmasını sağladı. Bunlardan birisi de 2011’de vefat eden Kaşif Kozinoğlu dosyasıydı.

EV HAPSİNDE TUTULUYOR

Gözaltına alınacaklardan birisi de Hasan Atilla Uğur’du. Hakkında gözaltı kararı verildiğini 17 Eylül 2026 tarihinde yurtdışında bulunduğu sırada avukatı Adnan Özdemir’den öğrendi. Uğur, ilk uçakla İstanbul’a dönmek için harekete ederken, aynı saatte avukatı Özdemir de Ankara’dan İstanbul’a gitti. Havaalanında buluştular. Aynı gün ifade için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Savcılık tarafından, Hasan Atilla Uğur hakkında “Konutu terketmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Sulh Ceza Hakimliği de bu yönde karar verdi. Söz konusu önlem, o tarihten bu yana devam ediyor. Bu süreçte, Kozinoğlu’nun da cezaevinde bulunduğu günlerde koğuş içi kamera görüntüleri iktidara yakın olan basında yer almaya başladı. Bu durumu avukat Adnan Özdemir bize şöyle anlattı:

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ FARKLI

“Bu süreçte, koğuş içi kamera görüntülerinin yalnızca belirli kesitlerinin basına yansıdığını ve tartışmaların bu sınırlı kesitler üzerinden yürütüldüğünü gördük. Oysa müdafilik sıfatıyla incelediğimiz görüntüler, kamuoyuna sunulanlardan çok daha kapsamlıdır.

Kanaatimizce, görüntülerin belirli bölümlerinin seçilerek gerçek bağlamından koparılması, müvekkilim aleyhinde bir karalama ve linç ortamına zemin hazırlamıştır. Üstelik yayımlanan sınırlı kesitler hakkında yapılan yorumlarda bile görüntülerin günü, saati ve süresi ile görüntülerdeki kişilerin kimliği ve hareketleri bakımından, kayıtların gerçek içeriğiyle bağdaşmayan anlatımlara yer verilmişti.

Hasan Atilla Uğur hakkında, Sayın Kaşif Kozinoğlu’na kahve vererek onu zehirleyen kişi olduğu izlenimini doğuracak içerikte yayın ve yorumlar yapıldı. Bu anlatımın, incelediğimiz kamera kayıtlarıyla bağdaşmadığını özellikle belirtmek isterim.”

Kozinoğlu’nun fenalaşmasının ardından Atilla Uğur ve oda arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım yardımın gelmesi için çaba gösteriyor, butona basıyor, demir kapılara vuruyorlardı. Bu çabaları kamuoyuna aynı ölçüde yansıtılmadı ve husus hep gözardı edildi.

HEP SESSİZ KALDI

Atilla Uğur, yazdığı kitaplarda, konferanslarda bu ölümün şüphneli olduğunu dile getirip aydınlatılması için çağrılarda bulundu. Taşıdığı devlet adabı ve sorumluluk anlayışı gereği sükûnetini korudu, koruyor. Soruşturmanın esasından uzaklaştırılmamasını gözeterek, sürecin etkin biçimde yürütülmesini ve tüm yönleriyle derinleştirilmesini beklemeyi tercih etti.

Fethi kabir işlemi sonucunda Kaşif Kozinoğlu’ndan alınan numunelerde toksik bir madde tespit edilmesinin ardından da benzer bir yaklaşım sergilendi. Avukat Adnan Özdemir, şunları anlattı:

GECİKME SORUŞTURULSUN

“Kesin adli tıp raporu beklenmeden, söz konusu bulgunun tıbbi ve bilimsel anlamı ortaya konulmadan, yalnızca bu tespitten hareketle hukuki dayanaktan uzak yorumlar yapıldı. Atilla Bey, bu aşamada da sükûnetini koruyarak soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesini bekledi. Nitekim Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulunca düzenlenen kesin raporun, müvekkilim aleyhinde oluşturulmaya çalışılan algının bilimsel ve hukuki bir dayanağı bulunmadığını ortaya koyduğu kanaatindeyiz.

Savcılığın itirazı üzerine, Atilla Bey, bugün de soruşturmanın etkin biçimde ilerlemesini arzu ediyor. Bu nedenle kamuoyuna ayrıca açıklama yapmamayı tercih ediyor. 2011 yılında mahkemeye sunduğu dilekçede, bu ölümün ayrıntılı biçimde soruşturulması gerektiğini açıkça ifade etmişti. Dışarıdan bir müdahalenin bulunup bulunmadığının araştırılmasını; böyle bir müdahale yoksa ilk tıbbi müdahalenin kasıtlı olarak geciktirildiğine ilişkin hususların açıklığa kavuşturulmasını istemişti. Sayın Kozinoğlu’nun koğuştan çıkarıldıktan sonra cezaevi içerisinde neden dakikalarca bekletildiği ve yalnızca beş - altı dakikalık mesafede bulunan hastaneye neden derhâl değil, yaklaşık bir buçuk-iki saat sonra ulaştırıldığı da aynı dilekçede soruşturulması talep edilen konular arasındadır.”

DERİNLEŞTİRİLSİN AMA...

Atilla Uğur’un avukatı Adnan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcılığının adli tıp raporuna karşı Adli Tıp Genel Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurduğunu öğrendiklerini belirtti, Atilla Uğur’un dileği ve beklentisini şöyle açıkladı:

“Adli tıp incelemesinin bütün aşamalarının tamamlanmasının yanı sıra, soruşturmanın diğer yönlerden de derinleştirilmesi; mevcut aşamayla sınırlı kalınmayarak açıklığa kavuşturulması gereken tüm hususların ayrıntılı biçimde araştırılmasıdır.”

İstenen, gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Bu yapılırken, kaçması, delilleri karartması mümkün olmayan kişilerin de cezaevinde, ev hapsinde tutulması durumu da değerlendirilmeli.