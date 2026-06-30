Milyonlarca futbolseverin hayatına 2004-05 sezonunda "Leo Messi" olarak giren 'ufak tefek, tıfıl, pırpır Arjantinli' bugün 39 yaşında ve artık "Lionel Andres Messi Cuccittini" olarak veda etmek üzere.

Her nesilde mutlaka yapılan "En iyi" tartışmalarında çıtayı öyle bir yükseltti ki, tam anlamıyla değerinin futbolu resmen bıraktıktan sonra anlaşılacağını düşünüyorum...

Bize izlettiği büyülerin haddi hesabı yok, "Ankara Messi" diye kim bilir kaç dilde, kaç spiker nefessiz kaldı onun yaptıklarını anlatmaya çalışırken...

Onu belki de son kez gerçek anlamıyla 2026 Dünya Kupası'nda izlemek çok büyük mutluluk... Hele ki grup aşamalarının sonuna gelindiğinde çıktığı 3 maçta attığı 6 golle "Kral" olarak görmek, tüm futbol macerasında takipçisi olanlar için adeta dünyanın en başı dik vedalarından birine tanıklık etmek...

Arjantin Milli Takımı'nın ona adeta tapması, bu denli sevilmesi de futbol karizmasına insani karizma katıyor. Saha dışında sessiz, hatta içine kapanık görünen Messi'nin soyunma odasında gördüğü saygı, belki de kariyerinin en büyük ödülü. Dünyanın en büyük yıldızları onun yanında hala bir çırak gibi davranıyor.

Velhasıl, Messi için söylenecekler sayfaları aşar ancak benim edebiyatım ona yetmez... Seni izlemek bir şeref adeta...