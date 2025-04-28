Eyüpspor bu sezonun iyi oynayan takımlarından biri. Orta sahasını kala balık tutan Arda Turan’ın öğrencileri, geçiş oyunuyla pozisyon arayışında olan bir ekip.

Maçın hemen başında Osimhen’in gol arayışında top direk ten dönmese kompakt oyu nu iyi oynayan ev sahibi için zor dakikalar erken başlayacaktı. Sallai sezon sonu yaklaşırken temposunu iyi yükseltti. Hücum bölgesinde rakiplerini çok zorluyor. Bu maçta dikkat çeken önemli hususlardan biri mesafelerdi. Takım boyunda ilk devre problem vardı.

Oyuncular zaman zaman birbirinden uzak kaldı Galatasaray’da. Bir başka problem ise alışkın olduğumuz tem polu oyundan uzak olmasıydı Okan Buruk’un ekibinin. İlk devre Sara fazla oyunun içine giremedi. Bu da orta alanda fazla üstünlük kurulamayan bir görüntüye yol açtı. Galatasaray savunmasının arkasına atılan toplar da Muslera tehlikeleri çok iyi süzdü. Kornerde Sallai ile gelen gol, çok iyi gitmeyen oyunda büyük moral olmuştu. Frankowski dörtlü oyunun kanat savunmasında etkili işler yapamıyor. Torreira bu sezon dördüncü golünü atarken vuruşu usta bir forveti andırıyordu.

Bu gol, oyun içinde Galatasaray’ın rahatlamasını sağlamıştı. Bu sezon kornerlerden 10 gol bulan oyuncular duran top çalışmalarının karşılığını fazlasıyla almış oldular. Osimhen klasik olarak dün akşam da gol arayışlarına devam etti. Bunun karşılığını da Morata’nın hazırladığı pozisyonda aldı. Gol makinesi yine işbaşındaydı. İstatistiksel olarak Galatasaray’ın gol yükünün şu ana kadar yüzde ellisini Osimhen karşıladı. Caner duran toplarda tam bir usta.

Kullandığı serbest vuruş sonrası Claro, Eyüpspor’un golünü atmıştı. Morata, 2 klas golle cevap verdi. Dün akşam Galatasaray müthiş bir tempoda oynamadı ama oyunu istediği gibi kontrol etti. Minimum hatayla oynadı ve bu oyunun karşılı ğını üç puan ile aldı. Artık ligin boyu çok kısaldı. Hataya yer yok.