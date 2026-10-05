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Türk futbolu tarihinin en zor dönemlerinden birinden geçiyor. Son günlerde peş peşe ortaya çıkan skandallar, MHK Başkanı'nın tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, sosyal medyaya sızan mesajlar ve ortaya atılan korkunç iddialar...

Bütün bunlar artık Türk futbolunun üzerine ağır bir gölge düşürmüş durumda. Ve en önemli soru şu: Ligler bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi nasıl devam edecek?

Cuma günü düdük çalacak mı? Çalacaksa hakemler sahaya hangi psikolojiyle çıkacak? Artık her düdük sorgulanacak.

Bu hafta bir hakemin vereceği en ufak yanlış kararda bile insanların aklına sadece "hakem hata yaptı" düşüncesi gelmeyecek. Bambaşka sorular sorulacak.

"Acaba bunun arkasında ne var?"

"Bu karar neden verildi?"

"Bu hakemin şu isimle ilişkisi var mı?"

"Bu mesajlarla bunun bir bağlantısı olabilir mi?"

İşte Türk futbolunun asıl problemi tam da burada. Futbolun adaletine olan güven ciddi biçimde yara almış durumda.

BÖYLE ORTAMDA FUTBOL YANLIŞ

Hakem doğru karar verse bile şüphe olacak. Yanlış karar verse zaten kıyamet kopacak. Böyle bir ortamda futbol oynatmak kolay değil. TFF neyi bekliyor? Asıl anlaşılması güç olan ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçteki etkisizliği…

Sanki Türk futbolu olağanüstü bir dönemden geçmiyormuş gibi... Liglerin cuma günü normal şekilde başlayacak olması gerçekten düşündürücü. Burada mesele "ligler oynansın mı, oynanmasın mı?" tartışmasından çok daha büyük. Mesele Türk futbolunun güvenilirliğini nasıl yeniden tesis edileceği…

Gerekirse iki hafta... Gerekirse bir ay... Liglerin ertelenmesi gerekiyorsa ertelenmeli. Önce bu bataklığın içi temizlenmeli. Sonra futbol yeniden sahaya çıkmalı.

Çünkü şu aşamada futbolu durdurmak, futbolun zarar görmesinden çok futbolun itibarını korumak için atılacak bir adım olabilir.

BU PSİKOLOJİYLE NASIL MAÇ YÖNETECEK

Hakemler bu psikolojiyle nasıl maç yönetecek? Hakemlerden hafta sonu sahaya çıkıp hiçbir şey olmamış gibi davranmalarını beklemek ne kadar gerçekçi? Üzerlerinde inanılmaz bir baskı olacak.

Her düdükte binlerce insan onların kararını başka bir gözle değerlendirecek.

Bir penaltı...

Bir kırmızı kart...

Bir VAR müdahalesi...

Artık bunların hiçbirisi sadece futbol kararı olarak görülmeyebilir. Hakemlerin bu psikolojiyle sahaya çıkıp sağlıklı karar vermeleri gerçekten çok zor.