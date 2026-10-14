“İnsan kanatsız kuştur” demişler. Ben de kısa bir süreliğine Londra’ya uçtum ve döndüm. Bugün Londra’da yaklaşık 400 bin Türk yaşıyor ve bunlar Türkiye’deki olayları kalp çarpıntıları içinde izliyor. İngiltere ekonomisi, Türk ekonomisinden kat kat güçlü. İnsanlar bizden çok daha rahat ve huzur içinde yaşıyor. Enflasyon oranı yüzde 3, asgari ücret yaklaşık 2200 sterline (yani 143 bin liraya) denk geliyor. (Bizim asgari ücretin 5 misli dolayında.) Daha da önemlisi İngiltere’de demokrasi tüm kurallarıyla işliyor. Hukuka, adalete güven tam. Londra’daki bir Türk arkadaşım “Burada hızlı zenginleşme hırsına kapılanlar Türkiye’deki Fon vurgununda olduğu gibi halkı soyamıyor. Öyle bir şeye teşebbüs edenlerin hemen tepesine biniyorlar!” dedi. Denetim öylesine sıkı, öylesine ciddi. ★★★ Eşim Emel ve ben Londra’da, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP) Genel Başkanı Jale Özer ile bir akşam yemeği yedik. Canary Wharf bölgesinde nehir kıyısındaki güzel, şık lokantanın adının “HAZ EV” olduğunu görünce “Bu Türkçe bir isim” dedim. Jale Hanım “Evet, patronu Türk de ondan” dedi... Az sonra patron Önder Şahan geldi, saygılarını sundu. Kars’tan kalkıp 34 yaşında Londra’ya gelmiş... Önce ütücülük yapmış, sonra garsonluğa başlamış. Zamanla yöneticiliğe, müdürlüğe, genel müdürlüğe ve sonunda patronluğa ulaşmış. Şimdi 58 yaşında. İki büyük lokantaya ve çok değişik tasarıma sahip 75 odalı değerli bir otele sahip. 2012 yılında Londra’da “Yılın Girişimcisi” 2016 yılında “Yılın şefi” seçilmiş. İnsan yabancı bir ülkede başarılı bir Türk görünce mutlu oluyor. ★★★ Jale Özer hanımefendiyle gece boyunca sohbet ettik. “ADDP, Amerika İngiltere, Almanya, İsveç, Norveç, Avusturya ve Kosova’da faaliyet gösteren 13 Atatürkçü derneği aynı çatı altında buluşturuyor. Jale Hanım, Türkiye’deki olayları ülkemizdeki çok kişiden daha dikkatli, daha heyecanlı, daha üzüntülü izliyor. Kendisi Londra’da ama kalbi Türkiye’de... Türkiye’de özgürlüklerin nasıl kısıtlandığının Londra’dan bile net olarak görüldüğünü belirten Lale Özer “Özellikle bağımsız medya üzerindeki ağır baskı bizleri çok üzüyor. Türkiye böyle olmamalı” dedi. 11 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ’dan söz açılınca Jale Özer şunları söyledi: “Bu konuda biz bir bildiri yayınlayarak görüşümüzü açıkladık. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Haksız yere tutuklanmasının üzerinden bir yıla yakın zaman geçti. Yorum ve analizleri ile her zaman gerçekleri anlatan yurtsever gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklu olarak yargılanması, basın ve ifade özgürlüğüne, demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Halkın özgürlüğü basın özgürlüğüne bağlıdır. Bu tür hukuksuzluklar yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Türkiye’ye büyük zarar veriyor! Ülkeye yazık ediyorlar! Türkiye Yüzyılı dedikleri böyle olmamalı!” Tebessüm Sosyal adalet dedikleri... Aslan, eşek ve tilki ava çıkmışlar ve bir geyiği avlamışlar. Aslan “Şunu âdil bir şekilde pay edin” diye emretmiş. Eşek, avı üç eşit parçaya bölmüş, herkesin payını vermiş ama aslan beğenmeyip kükremiş: “Hani benim aslan payım?” Eşek, eşekliğinden olacak anlamamış; “Ne demek aslan payı?” Aslan kızıp, bir pençede eşeği parçalamış, sonra tilkiye dönmüş: “Hadi, sen pay et.” “Efendim” demiş tilki “Sizin olduğunuz yerde pay etmek ne demek? Hepsi sizin, buyurun!” Aslan hayretle sormuş: “Sen bu âdil paylaşmayı nereden öğrendin?” Tilki, cansız yatan eşeği göstererek: “Eşeğin akıbetinden öğrendim.” demiş “Bunun adına da sosyal adalet diyorlar!” GÜNÜN SÖZÜ Bir toplum tedbirli ise daha susamadan kuyu kazmaya başlar!