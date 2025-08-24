Gol erken gelince Fener fark yapar zannedildi ama Fener’de fark yapacak hal yoktu. İlk 45 dakika çok ağır futbol oynadılar. Arkada çok pas yapıyorlar, çabuk oynamıyorlar, haliyle defans kapanıyor, dinlenmiş bir şekilde bekliyor Fenerbahçe’yi. En Nesyri sanki sahada yok. Neden? Çünkü ona top gelmedi.

Dün gece üç futbolcu çok çalıştı: Talisca, Çağlar ve Archie Brown. Talisca diri olduğu zaman çok faydalı. Böyle giderse Fenerbahçe’de epey iş yapacak. Dün gece Çağlar da çok faydalı oynadı. Fizik olarakda iyiydi. Archie Brown da iyilerden birisiydi. Kimseyle dalaşmıyor, tıkır tıkır işini yapıyor. Ama Mourinho’nun bu takıma daha fazla elinin değmesi lazım.

Teknik adamlığını gösterebilirse sarı-lacivertlilerin daha iyi futbol oynamaları lazım, bu kadrolarıyla. İsmail Yüksek bozan bir oyuncu, yapan bir oyuncu değil. Öne geçtikten sonra iyi işler yaptı ama maç berabere giderken iyi işler yapamıyor. Duran etkili olabilecek bir oyuncu. Hem taç çizgisine hem da aut çizgisine inerek oyun açan bir oyuncu. Topla da süratli ama onu da iyi kullanamadı sarı-lacivertliler. Mourinho belli bir kadroyu bir seneyi geçti hala oturtamadı. Standart isimler banko oynarlar diğerlerini serpiştirirsin. Kocaelispor’un belli bir gücü var. Yıllar sonra lige gelmiş. Bu tip maçlarda çok fazla varlık gösteremezler. Şu ana kadar puan alamadılar ama Selçuk İnan, işini iyi yapmak isteyen bir teknik adam. Bence Kocaelispor’a faydalı olacaktır. İyi oyuncular var, iyi harman lazım.

“Fenerbahçe, Benfica maçlarından önce neden tehir istemedi?” sorusuna İzmir’den şöyle bir haber geldi. Yöneticiler tehir istemişler fakat oynamak isteyen Mourinho. Sebebini sormuşlar, “Biz oynamazsak, Galatasaray oynar ve kazanırsa puan farkı açılır. Hem benim hem de futbolcularımın morali bozulur” diye yorum yapmış. Bana biraz enteresan geldi! Hakeme fazla iş düşmedi. İptal kararı doğruydu. Çünkü öncesinde faul vardı. İlk yarıda da Fenerbahçeli bir oyuncuya göstermesi gereken sarı kartı es geçti.