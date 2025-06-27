Siyasal iktidar, ‘arka bahçesi’ gördüğü imam hatipleri Atatürk’ün kurduğunu kabullenemedi. Cumhuriyet resmi tarihine, Osmanlı’nın 1913’te vaiz ve imam yetiştirmek için açtığı ‘Medreset’ül İrşat’ yani medreseleri, ‘ilk imam hatipler’ diye iliştirdi. Türkiye sınırlarındaki bütün okulları tek çatıda toplamak için TBMM, 101 yıl önce toplanıp, halen yürürlükteki Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası’nı çıkardı. Bu yasayla Atatürk, toplumu tarikat şeyhlerinin şerrinden korumak ve aydın din adamları yetiştirmek için Edirne’den Harput’a, Türkiye’de ilk kez 29 imam hatip okulunu açtı.

İMAM HATİP RUHU

Atatürk’ün eğitimde ulusal birlik ve beraberlik amacıyla kurduğu imam hatipleri, AKP iktidarı siyasetin kalesi yaptı. 23 yılda eğitimi öyle bir devşirdiler ki; sıradan bir imam hatip mezununun diploması, en başarılı üniversite mezunlarının diplomasının önüne geçti. Cumhurbaşkanı, “İmam hatip davadır. İmam hatip ruhu, bir vatan savunmasıdır. Rabbim huzurunda bana şahitlik edecek bir makamım var, o da imam hatipli olmam” diyerek, Öğretim Birliği Yasası’nı fiilen delen isim oldu. Tek adam sisteminde devlet kadrolarında koltuklar dağıtılırken, üniversiteden önce, “Hangi lise mezunusun hemşehrim?” sorusu sıradanlaştı.

AĞIZLARDAKİ BAKLA

“İmam hatip ruhu” diye tutturan iktidar, sonunda tarihteki ilk “imam hatip ruhu” soruşturmasını bir yıl önce açtı. Olay (!) yeri: Erdoğan’ın memleketi Rize-Fındıklı TOBB Anadolu İHL. Soruşturulan: İHL Müdür Başyardımcısı Bahar Aslan. Suçlama: Kadınları oy kullanmaya çağırmak ve “Çocuğunun beslenmesine ne koyacağını düşüneceğine, ‘zamları durduracağım’ diyene oy ver” yazılı afiş astığı iddiası. Valilik, emniyete emretti. Rize’deki tüm kameralar incelendi. Öğretmen, afiş falan asmamıştı. İki ayrı soruşturma açan Rize ve Fındıklı Milli Eğitim Müdürlüğü sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardı. Aslan Öğretmen, “Atatürkçü ve İHL ruhuna aykırı!” diye fişlenmişti.

ÖĞRETMEN ATATÜRKÇÜ

Cumhurbaşkanının hemşehrisi Rizeli Bahar Aslan, KTÜ biyoloji mezunu. 10 yıl önce ilk ataması Kars-Sarıkamış İHL’ydi, istenmedi. Sarıkamış Spor Lisesi’ne sürüldü. Sabahlara kadar çalışıp, müdürlük sınavını kazandı. Rize-Fındıklı TOBB İHL’ye, ‘Müdür Başyardımcısı’ atandı, yine istenmedi. Norm fazlasına çıkarılıp, meslek lisesine gönderildi. Suçu (!) öyle büyüktü ki; Atatürk’ün kurduğu imam hatiplerde, Atatürkçü bir öğretmendi. Şehit Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi’ne öğretmen atandı. Müdür yapmamakta kararlıydılar. Öğretmen, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açıp, kazandı.

YOLLARA SÜRÜLSÜN

Mahkeme; Bahar Aslan’ın, sınavla kazandığı Fındıklı TOBB İHL’de, ‘Müdür Başyardımcısı’ atanmasına hükmetti. Atatürkçü bir öğretmenin İHL’ye atanmasını neredeyse kan davasına dönüştürdüler. Mahkeme kararı karşısında çaresiz kalsalar da durmadılar. Dava sürerken Aslan’ın görev yaptığı Fındıklı Cavit Köroğlu Anadolu Lisesi’nde, görev yapmasına izin verilmedi. Bahar Öğretmeni, Fındıklı TOBB İHL yerine, bu kez her gün git gel merkeze 2 saat uzaklıktaki Çamlıhemşin İHL’ye sürdüler. 6 yaşındaki çocuğunu düşünen öğretmen, Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. 2025/499 nolu dosyada, karar çıktı.

BAHARLAR GELECEK

Anayasanın, ‘Cumhuriyet’in nitelikleri’ maddesi vurgulanan kararda, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Mahkemeler bağımsız olup, yasama ve yürütme, yargı kararlarına uymak zorunda” denildi. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği; öğretmenin kadrosu olan okula atanmak zorunda olduğuna hükmetti. MEB’in yargıyı hiçe sayıp yaptığı sürgünleri mahkeme, “Hukuk aleminde hiç doğmamış hale geldi” diyerek ‘güdük’ ilan etti. Bahar öğretmenler; İHL ruhu ve iktidar kayırmacılığını mahkemelerde mahkum ettirdikçe, Atatürk’ün kurduğu imam hatipler, siyaset ve tarikat vesayetinden kurtulacak.